Um vestido do século 19 usado por uma trabalhadora da primeira cooperativa do mundo agora faz parte do acervo do cooperativismo mineiro. A peça, preservada por quase dois séculos no Museu de Rochdale, na Inglaterra, foi doada pelo World Coop Management (WCM) – maior evento de gestão cooperativista da América Latina – ao Sistema Ocemg. Confeccionado em linho natural azul-marinho, com um avental branco em viscose de algodão, o traje comprova o protagonismo feminino no modelo de negócios cooperativistas, que conta com a força da mulher desde o seu surgimento, em 1844. Naquele tempo, elas não podiam abrir um negócio ou comprar um imóvel em seu nome. Ainda assim, entre os 28 fundadores da primeira cooperativa do mundo — a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale — estava Eliza Brierley, uma jovem de 18 anos que se tornou a primeira cooperada da história. Hoje, no Brasil, as mulheres representam 42% dos mais de 25,8 milhões de cooperados. Os ramos com maior participação feminina são Saúde (50%) e Trabalho, Produção de Bens e Serviços (57%). Em Minas, elas já representam 54,5% da força de trabalho no setor.

Collab com a On que resultou no tênis Cloudsolo Divulgação

Tênis

A Loewe fez uma collab com a On que resultou no tênis Cloudsolo em edição limitada, o primeiro modelo cocriado por ambas as marcas, que uniu a arte espanhola à tecnologia suíça. O design inova ao ser o primeiro a incorporar um único elemento Cloud do CloudTec no calcanhar. A entressola é feita de superespuma Helion e placa Speedboard flexível, proporcionando conforto e amortecimento nos movimentos do dia a dia. O cabedal apresenta o ajuste de cadarço com a assinatura da Loewe e a malha técnica da On, feita com fios semitranslúcidos. O tênis possui cadarços elásticos com ajuste rápido. O modelos está disponível nas cores vibrantes Turquoise, Orange e Lime Green, além de tons neutros, Denim Grey e Denim Blue, com cabedal de malha, biqueira de borracha e alça traseira com a marca.

Foxton lançou uma campanha para destacar suas peças em jeans, protagonizada pelo ator Herson Capri Divulgação

Jeans

A Foxton lançou uma campanha para destacar suas peças em jeans, protagonizada pelo ator Herson Capri. A proposta é reforçar o jeans como peça essencial, capaz de unir a naturalidade do cotidiano ao refinamento das grandes ocasiões. Mais do que uma peça de vestuário, o jeans se consolida como item indispensável do guarda-roupa masculino. A Foxton traz o denin em diferentes modelagens que traduzem versatilidade, durabilidade e estilo. Entre os destaques está o tom Índigo, novidade no portfólio da marca. A lavagem retorna como aposta de moda e evidencia a potência do jeans na construção de um visual refinado e contemporâneo. Já a modelagem Loose, ampla e fluida, ganha lugar de protagonista, traduzindo conforto e modernidade

em uma só peça.

