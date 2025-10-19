Assine
19/10/2025 04:00

Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg; Ana Branco, CEO da Wex; Alexandre Gatti, Superintendente da Ocemg; Isabela Pérez, gerente-geral da Ocemg; Luiz Branco, CEO do WCM; Samuel Flam, vice-presidente da Ocemg, durante entrega do vestido histórico - (crédito: Samuel Gê/Divulgação WCM)
Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg; Ana Branco, CEO da Wex; Alexandre Gatti, Superintendente da Ocemg; Isabela Pérez, gerente-geral da Ocemg; Luiz Branco, CEO do WCM; Samuel Flam, vice-presidente da Ocemg, durante entrega do vestido histórico crédito: Samuel Gê/Divulgação WCM

Um vestido do século 19 usado por uma trabalhadora da primeira cooperativa do mundo agora faz parte do acervo do cooperativismo mineiro. A peça, preservada por quase dois séculos no Museu de Rochdale, na Inglaterra, foi doada pelo World Coop Management (WCM) – maior evento de gestão cooperativista da América Latina – ao Sistema Ocemg. Confeccionado em linho natural azul-marinho, com um avental branco em viscose de algodão, o traje comprova o protagonismo feminino no modelo de negócios cooperativistas, que conta com a força da mulher desde o seu surgimento, em 1844. Naquele tempo, elas não podiam abrir um negócio ou comprar um imóvel em seu nome. Ainda assim, entre os 28 fundadores da primeira cooperativa do mundo — a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale — estava Eliza Brierley, uma jovem de 18 anos que se tornou a primeira cooperada da história. Hoje, no Brasil, as mulheres representam 42% dos mais de 25,8 milhões de cooperados. Os ramos com maior participação feminina são Saúde (50%) e Trabalho, Produção de Bens e Serviços (57%). Em Minas, elas já representam 54,5% da força de trabalho no setor.

