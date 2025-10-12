Tênis atemporal





O streetwear segue como uma das estéticas mais relevantes da atualidade para o casual e urbano. Nesse cenário, os sneakers são os protagonistas, e fazem parte do guarda-roupa de quem busca praticidade e gosta de estar na moda. Por isso a Anacapri lançou o tênis AC28, que aposta em uma construção atemporal e no mood street para o Verão 2026. O modelo resgata referências do universo college e dos códigos visuais de marcas esportivas globais, resultando em um design democrático e contemporâneo. A paleta de cores é neutra com o branco, preto, bege e cinza, em combinações mescladas.



Skechers traz ao Brasil um modelo especial para o público infantil Divulgação

Para crianças

A Skechers traz ao Brasil um modelo especial para o público infantil, com um sistema que dá maior independência para calçar. A linha Skechers Bounder Hands Free Slip-Ins permite às crianças calçarem sozinhas os tênis, sem o uso das mãos e sem se abaixar. Com design esportivo, o tênis oferece conforto e funcionalidade. Equipado com palmilha Skechers Air-Cooled Memory Foam, os tênis da linha Bounder infantil ainda garantem maciez e respirabilidade em cada passo.



A M&M’S e a Crocs fizeram sua primeira collab Divulgação

Collab

A M&M’S e a Crocs fizeram sua primeira collab. A coleção limitada chega ao Brasil nesta quinta-feira, 16 de outubro. A parceria une o universo icônico e colorido dos chocolates ao conforto e estilo inconfundíveis da Crocs, criando uma fusão divertida de moda e diversão que promete surpreender e encantar fãs em todo o mundo. São dois modelos e foram desenhados para oferecer o máximo de conforto e estilo, tornando-se itens indispensáveis para os fãs que acompanham as tendências: o Classic Clog (R$499), que remetem às embalagens das linhas Classic e Peanut bag, e inclui dois Jibbitz com o logo M&M’S na tira traseira; e o Bae Clog (R$599), com brilho glitter na cor verde e Jibbitz personalizados de M&M's, e conta com o icônico M da marca estampado no cabedal. Para completar, tem salto alto estilo plataforma.

