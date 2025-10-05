Joias em collab





A Sauer lançou coleção de joias em parceria com o Instituto Brennand, inspiradas nas obras do artista plástico e ceramista Francisco Brennand. O lançamento reuniu convidados dos universos da moda, arte e cultura, e contou com a presença de Stephanie Wenk, diretora-criativa e Rafael Eisenberg, Co-ceo da marca, membros da família Brennand como Mariana Brennand, da curadora e designer Livia Debbané. Reconhecida pela capacidade de unir tradição e experimentação, a coleção inspirada no universo simbólico de Francisco Brennand mergulha em sua cosmogonia para criar peças que celebram forma, memória e matéria em constante metamorfose. Revisita símbolos fundamentais do universo do artista, como o ovo — ícone da gênese, da eternidade e do renascimento —, o pássaro Rocca, deuses imaginários e grafismos cerâmicos, todos reinterpretados em composições que evocam fogo, terra e vibração primordial. Cada criação se estabelece como um diálogo entre ateliê e ourivesaria, entre o sagrado e o profano, entre passado e futuro.

Arezzo e Isla se uniram em uma collab Divulgação

Arezzo e Isla

Celebrando suas origens mineiras e o compromisso com a valorização da mulher brasileira, a Arezzo e Isla se uniram em uma collab que une savoir-faire artesanal das duas grifes em uma linha exclusiva que exalta a brasilidade por meio de uma estética solar e sofisticada.

estética tropical chic Celebrando suas origens mineiras e o compromisso com a valorização da mulher brasileira, a Arezzo e a Isla se uniram em uma collab que une o savoir-faire artesanal das duas grifes em uma linha exclusiva que exalta a brasilidade por meio de uma estética solar e sofisticada. O fio condutor da coleção é Verão em Tramas, que entrelaça palha, couro e bambu em peças que traduzem o frescor e a elegância do verão brasileiro, com uma estética tropical chic. Com tons claros, textura natural e o estilo rústico-elegante característico do verão, as peças apresentam saltos e alças em bambu, palha sextavada e acabamentos em couro legítimo, elevando o mood artesanal com sofisticação e frescor. Destaques: sandálias de salto alto ou médio, mules, rasteiras, plataformas, birkens e slingbacks, que se encontram com bolsas como bucket bags e clutches texturizadas. Os bordados manuais e charms em formato de abacaxi — símbolo tropical e solar — reforçam a identidade única da collab.

Piccadilly lançou uma coleção comemorativa pelos seus 70 anos Divulgação

Sapatos icônicos

A Piccadilly lançou uma coleção comemorativa pelos seus 70 anos, que traz releituras contemporâneas de seus calçados clássicos, resgatando a história da marca e refletindo a evolução do conforto que sempre a acompanhou ao longo das décadas. Parte da coleção primavera verão 25/26, o lançamento apresenta nove modelos que combinam design, elegancia, formas anatômicas e acabamentos sofisticados. A coleção traz desde ícones de vendas, como o modelo Camila, lançado em 1980 e o mais vendido da história da marca, e o Clog, calçado que marcou época e representa a ousadia da marca desde os anos 70, quando foi pioneira na produção de tamancos com cepas de madeira no Brasil. Agora, o modelo volta com um visual repaginado, mantendo o espírito retrô, mas com materiais inovadores. Completam a linha o Best Walk (1995), Cecília, anabela tradicional da marca e o tênis Maxi, única tecnologia do setor calçadista certificada pela ANVISA.

