A Longines apresenta a nova geração da coleção PrimaLuna, completamente redesenhada para expressar a filosofia da Maison de que a verdadeira elegância evolui, mantendo-se eternamente intemporal. Inspirada pelo espírito da sua primeira versão, a coleção foi reinterpretada em cada detalhe – das proporções refinadas da caixa à complicação da fase lunar com indicador de data, à maestria da cravação de pedras preciosas. O auge desta expertise surge no extraordinário modelo com mostrador em madrepérola azul, envolto por uma luneta com 48 safiras cuidadosamente selecionadas, que criam uma celebração celestial da arte relojoeira suíça.

Atelier Eduarda Galvani comemora dez anos de história com o lançamento de Nous Divulgação

Noivas

O Atelier Eduarda Galvani comemora dez anos de história com o lançamento de Nous, coleção que traduz a essência e o amadurecimento criativo da estilista gaúcha. A nova linha Bridal Prêt-à-Porter une técnica precisa, emoção delicada e savoir-faire artesanal em peças que vestem e atravessam o tempo. Silhuetas fluidas, jabôs, godês leves, drapeados estruturados, tecidos como o crepe e a organza, trazem movimento, frescor e sofisticação. Laços e volumes revelam trabalho manual minucioso.

Máscara Volume &Alta Definição (preta) e Máscara Definição &Efeito Natural (marrom) Divulgação

Maquiagem

Boca Rosa, marca criada pela empresária, maquiadora e beauty expert Bianca Andrade, amplia seu portfólio de máscaras de cílios e apresenta duas novidades que transformam o olhar em assinatura de beleza. Em versões preta e marrom, a marca traz fórmulas inéditas unindo inovação, tendência internacional e alta performance em um produto que promete redefinir o olhar com cuidado: Máscara Volume & Alta Definição (preta) e Máscara Definição & Efeito Natural (marrom), ambas concebidas a partir do mote criativo “O olhar como assinatura”. A premissa desses produtos é unir saúde dos fios, nutrição e definição em cada aplicação, promovendo cuidado fio a fio, garantindo cílios saudáveis e um olhar naturalmente preenchido.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.