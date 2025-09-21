





A ViX, marca de resortwear, apresenta pela primeira vez em seu portfólio peças jeans. Dando continuidade à narrativa de Dreamland Diaries, coleção Verão 26, a label aposta em uma cápsula com peças atemporais em denim, em que os detalhes ganham protagonismo nas produções. Entre calça, short, camisa, top e vestido, a marca aposta em uma lavagem clássica e ecológica, que utiliza 80% menos água no processo, integrando a linha CARE (Conscious Alternatives, Responsible Efforts), que reúne as iniciativas mais sustentáveis da ViX. Com inspiração no ‘Californian way of life’, berço da marca, e na bossa natural do Brasil, onde fica seu ateliê, os jeans refletem a sofisticação descomplicada e a identidade única da marca.

PatBO anuncia um novo capítulo em sua trajetória Divulgação

Patricia Bonaldi

A PatBO anuncia um novo capítulo em sua trajetória: o lançamento de uma linha de calçados. A novidade nasce como um movimento estratégico e um passo natural na construção do universo de lifestyle completo que Patricia Bonaldi vem desenhando ao longo de sua carreira. Com identidade própria, e carregando no traço o DNA da marca, os sapatos surgem como peças de protagonismo – e não apenas complementos –, concebidas com o mesmo rigor criativo das coleções de vestuário. A construção de cada peça busca o equilíbrio entre força e feminilidade, com volumes ousados, tramas manuais e acabamentos impecáveis. A arquitetura modernista brasileira dialoga com texturas orgânicas e técnicas artesanais, criando uma linguagem visual rica em contrastes e significados. Como marco deste novo capítulo, a Flor de Lótus é apresentada como a nova iconografia da marca, escolhida como seu símbolo e incorporada com maestria em diversos modelos – especialmente nos saltos esculturais em formato floral.

Sentèz apresenta a coleção primavera-verão 2025/26 "Ride Sentèz" Divulgação

Bolsas

Com bolsas que unem design autoral, excelência artesanal e inovação em couro, a marca espanhola de luxo contemporâneo Sentèz apresenta a coleção primavera-verão 2025/26 “Ride Sentèz”, um convite para viver a estação com ousadia, movimento e uma conexão genuína com o Brasil, inspiração presente na marca desde sua chegada ao país. A coleção reúne 24 modelos, incluindo os ícones que representam o DNA da marca. Com design pensado como esculturas de estilo, as bolsas unem leveza, ergonomia e versatilidade, explorando materiais como couro argentino, croco com tecnologia exclusiva, Biocuero® de casca de banana, ráfia brasileira e o acabamento Fluo, aplicado manualmente em até nove camadas de pigmento. A cartela de cores vai dos neutros sofisticados — preto, branco puro, nude e tons de marrom — aos vibrantes Fluo em azul, rosa, laranja e verde, além de prata e dourado.

