Collab "The Gaffers"





A Puma se une mais uma vez ao artista e designer nova-iorquino Colm Dillane, fundador da KidSuper, para lançar a coleção “The Gaffers”, provando que, no futebol, até o técnico é sinônimo de estilo. O destaque da coleção são os sneakers, apresentando duas silhuetas que traduzem o espírito do jogo dentro e fora de campo. O Puma Brasil, clássico dos anos 70, retorna em duas versões com solado de borracha e cabedal de aspecto desgastado, enquanto o moderno V-S1, inspirado em designs de performance dos anos 2000, chega atualizado com cadarço assimétrico e cabedal que remete ao gramado. Além dos tênis, a coleção traz peças de vestuário que completam o visual, incluindo o icônico conjunto T7, o corta-vento color block, camisetas e acessórios.

Influenciadora Cris Buffara revela os produtos que estão no topo das wishlists Divulgação



Skincare Coreano

A influenciadora Cris Buffara revela os produtos que estão no topo das wishlists dos apaixonados por cuidados com a pele. Famoso por suas fórmulas inovadoras,o skincare coreano segue como o melhor do momento com ingredientes de alta performance e rituais que unem autocuidado e tecnologia. São eles: Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, da COSRX. O produto possui 96% de concentração de mucina de caracol e fornece hidratação e nutrientes à pele, restabelecendo sua elasticidade e regenerando danos. Age-R Booster Pro, da Medicube que é ótimo para quem busca por uma pele radiante, firme e luminosa e reduz os poros. Seoul 1988 Serum: Retinal Liposome 2% + Black Ginseng, da K-Secret, sérum antienvelhecimento que reduz rugas e linhas finas e estimula a produção de colágeno. Centella Ampoule, da Skin 1004, sérum calmante formulado com 100% de extrato de centella asiática colhida em Madagascar, além de acalmar e melhorar a elasticidade da pele, fortalece a barreira cutânea. Bio Collagen Real Deep Mask, da BIODANCE, máscara facial feita a partir do ácido oligo-hialurônico, com efeito hidratante.

YSL lançou a versão menor da bolsa de compras Icare Divulgação

YSL pettit

A YSL lançou a versão menor da bolsa de compras Icare: a Icarino, com os códigos característicos da linha, confeccionada em couro agneau lux de alta qualidade e apresentando seu distinto acolchoado plano em losangos. A assinatura Cassandre permanece, feita à mão e esculpida como uma joia. A Icarino tem um formato compacto com fecho de zíper e forro interno em pele de cordeiro. Disponível nas cores preto, cinza urbano, hortênsia, bege escuro e musgo forte e laranja caramelo conhaque em camurça acetinada.

