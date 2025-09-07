Prata para Geração Z





Com preço acessível, a Rommanel lançou a coleção de joias Aurora, a primeira criada exclusivamente em prata maciça 925 com banho de prata 1000, uma virada estratégica rumo ao universo jovem. A nova linha é dedicada à Geração Z, público cada vez mais relevante no consumo de moda, comportamento e tendências. A coleção representa o início de um diálogo constante com uma geração que valoriza estilo, autenticidade e significado. São 53 modelos autorais, divididos em três vertentes: Snack, Festa e Presenteáveis – com peças que vão dos berloques lúdicos às sofisticadas rivieras com zircônias.

Água Di. Criada e lançada pelo jovem mineiro Bernardo Vasconcellos Divulgação

Nasce a primeira marca brasileira a unir água com gás e frutas de verdade: Água Di. Criada e lançada pelo jovem mineiro Bernardo Vasconcellos, a Água Di é mais que uma bebida, foi inaugurada uma nova categoria. Feita de forma única – ingredientes 100% naturais, sem adição de açúcar, zero sódio e sem conservantes. Autêntica, leve, refrescante, sofisticada. O primeiro sabor, Limão, foi lançado na última segunda-feira, e as vendas são de forma exclusiva, pelos canais digitais: aguadi.com.br, @aguadioficial ou whatsapp (31) 93618.2204. Vale a pena experimentar, vão

se surpreender.

coleção em parceria com o Show da Luna Divulgação

A Chico Rei expande seu portfólio infantil e lança coleção em parceria com o Show da Luna. Diversão, curiosidade e cuidado com o planeta e a natureza se reúnem na coleção. Dentre as novidades, os pequenos poderão escolher entre cinco camisetas temáticas e três canecas personalizadas. E esse faz de conta inclui também os adultos com a camiseta “Planeta Luna”. A ideia é unir o mundo imaginário e divertido de “O Show da Luna” com o vestir. A coleção veste crianças de 2 a 14 anos e adultos do PP ao 4GG. Todas as peças têm garantia de qualidade e preocupação com o meio ambiente, marcas registradas da Chico Rei. A coleção já está disponível no site chicorei.com e nas lojas físicas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e Tiradentes.

