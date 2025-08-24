



A Mac lançou a linha Nocturna, nova coleção de maquiagem de edição limitada. Ela conta com uma mistura de cores vibrantes e cinematográficas, kits exclusivos e produtos de alta performance e durabilidade. Perfeita para um visual noturno, mesmo no meio do dia. Tem uma versão do gloss Lipglass Air Non-sticky, inspirados no tom do lápis labial. Além disso, apresenta novos tons inspirados no brilho do anoitecer e um novo tom com acabamento perolado do Gloss Plumping em Stick Squirt, que preenche os lábios. Olhos esfumados, maçãs do rosto definidas e lábios esculpidos, sobrepostos por metálicos cromados e gloss para um toque moderno de textura. Uma coleção chique, com a perfeição de um manequim e um toque grunge para uma atitude punk descarada.

Cris Barros lançou o preview do seu verão 2026 Josefina Bietti/divulgação

HIGH ON LOVE

Cris Barros lançou o preview do seu verão 2026 intitulada High on Love, inspirada por aquele instante elétrico que nasce da pulsação coletiva, onde a batida une diversos corações em paz e sintonia. Presença, leveza e alinhamento. Criada para pessoas que desejam viver com autenticidade e traduz elegância feminina com consciência e emoção. A coleção combina corsets estruturados e peças justas com fluidez que se tornam etéreas: sobreposições translúcidas, crinkles suaves, renda e entremeios delicados, texturas de flores 3D e o brilho sutil das pérolas que aparecem em detalhes preciosos nas peças, e em protagonista nos acessórios como na tornozeleira icônica do verão. A alfaiataria se revela com cintos removíveis e bermudas que aliam sofisticação à liberdade cotidiana. Entre as peças-desejo da temporada destacam-se os vestidos em bordados de flores, os modelos em tule pois e o terno Biarritz, cada um criado para ser um convite a marcar presença em qualquer ocasião. A malha ganha tratamento diferenciado no drapeado, como um desenho das curvas femininas e sensuais no cotidiano.



Dakota lançou sua linha DKT Tênis Divulgação

Leveza e atitude

A Dakota caminha ao lado da mulher contemporânea, e agora, com mais estilo. A marca lançou sua linha DKT Tênis, moda urbana em modelos leves e com personalidade. Com design moderno, tecnologia de conforto o novo tênis acompanha os diferentes momentos do dia a dia agitado ao passeio casual. Cada modelo foi pensado para unir tendência, funcionalidade e identidade. Destaque para o Athletic Power, que tem tendência esportiva com uma leitura fashion. O Candy Leather, é um clássico atual; o Caixa Alta, tem visual marcante e estrutura ultraleve. O Trama Neutra, é um modelo que adiciona sofisticação e textura ao visual; e o Hiper, com design minimalista.

