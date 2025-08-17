Assine
Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira Da Costa
Nova coleção da espanhola Mango

Repórter
17/08/2025 04:00

Tendências do verão. Trazendo alfaiataria e o jeans - (crédito: Divulgação)
Acaba de chegar a nova coleção da espanhola Mango, na Dafiti. A marca é reconhecida por seu estilo sofisticado e contemporâneo, e apresenta mais de 170 peças que traduzem as principais tendências do verão. Trazendo alfaiataria, jeans e o clássico toque minimalista da marca, a nova coleção aposta em duas tendências-chave da temporada: o Bold Office e New Boho. A primeira traz cortes amplos e marcantes. Já a segunda se inspira no estilo romântico, com tecidos leves, estampas marcantes e tons suaves.

 

Animale Oro apresentou sua mais recente coleção de joias
Joias

A Animale Oro apresentou sua mais recente coleção de joias, um tributo ao movimento Art Déco, período histórico marcado pela sofisticação geométrica, a exaltação dos metais nobres e uma ousadia criativa. Nesta interpretação contemporânea, o estilo icônico por formas marcantes, linhas precisas e brilho intenso, criando peças que unem memória histórica e inovação estética. Raffaele Petruzzelli, designer italiano que assumiu a criação da marca, conta que o processo criativo partiu de uma extensa pesquisa sobre o movimento e seus elementos característicos. A escolha das matérias-primas reforça a exaltação do luxo: diamantes de lapidação generosa, turmalinas verdes em tom profundo, cor símbolo do movimento e presente na decoração do período, e quartzos negros em corte piramidal, exaltando as linhas geométricas típicas do Art Déco. O ouro branco com banho de ródio espelhado acrescenta um acabamento sofisticado e moderno. A coleção é dividida em quatro famílias: Velvet, Empire,
Flapper e a Singular

 

 

Marlos Oliwer, lançou a coleção de óculos "Zuzu Angel"
Zuzu Angel

O Grupo Oliwer Martino, liderado por Marlos Oliwer, lançou a coleção de óculos “Zuzu Angel: Olhares de Liberdade” uma coleção autoral da marca de óculos que leva o nome do empresário, e também inaugurou uma exposição homônima na Praça Central do Brasil, em Curvelo. O evento contou com presença de autoridades, personalidades e da jornalista Hildegard Angel, filha da estilista homenageada. É a primeira vez que a marca Zuzu Angel é licenciada para um projeto comercial. Cada peça teve um valor simbólico singular: a coleção de óculos resgata estampas originais de Zuzu, — como São João, Andorinhas e Anjos, todas carregadas de significado e reconhecidas na história da moda brasileira unindo moda e memória. A mostra reforçou o legado de Zuzu como ícone da moda e da resistência, e a coleção colocou essa história nas mãos — e no rosto — de quem acredita na liberdade e na identidade cultural brasileira.

