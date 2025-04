A marca número 1 na Itália em maquiagem e skincare, KIKO Milano, traz para o Brasil sua coleção de outono, Gloss Supreme. A coleção traz elegância e sofisticação em tons terrosos e intensos, além de acabamentos glossy e luminosos na medida certa. Os produtos foram desenvolvidos para promover o efeito glass skin – queridinho nas redes sociais – já os produtos para os olhos, lábios e sobrancelhas trazem um glaze natural, típico da estação, pois suas formulações contam com muito brilho, luminosidade e hidratação. São ao todo 15 produtos para escolher de acordo com sua pele e estilo.



Cicalfate Creme, um ativo pós-biótico Divulgação

Pele de porcelana

A tendência de skincare Glass Skin, inspirada na estética coreana, está conquistando o público brasileiro. A “pele de vidro” em português, é famosa por valorizar uma pele radiante, macia e bem uniforme. Essa prática envolve o uso de diversos produtos, como tônicos, séruns, cremes e protetores solares com ativos hidratantes e calmantes, com o objetivo de proporcionar um efeito iluminado e natural. Para alcançar a desejada Glass Skin, a rotina deve começar na noite anterior, com a aplicação de hidratantes noturnos que preparam a pele para um resultado radiante pela manhã. Para Fernanda Chaves, Gerente de Comunicação Cientifica dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil, empresa que detém a marca de dermocosméticos Eau Thermale Avène, alguns ingredientes ativos na fórmula do produto promovem esse efeito com mais facilidade. É o caso do ativo C+-Restore presente no Cicalfate+ Creme, um ativo pós-biótico, desenvolvido a partir de uma bactéria única, que atua na renovação da pele, acelerando o processo natural de reparação, e dando esse efeito de pele radiante muito mais rápido.

Garrafa térmica Slim Bottle (591ml) Divulgação

Do seu jeito

Do sofisticado ao esportivo, a Stanley se posiciona cada vez mais como referência em bem-estar. Em um mix de funcionalidade e estilo aposta nas coleções Your Way e Varsity para atender todo o seu público. A líder em produtos térmicos para alimentos e bebidas, apresentou as duas novas coleções que trazem inovação, sofisticação e estilo. Com foco em atender a diferentes públicos e estilos de vida, as coleções "Your Way" e "Varsity" chegam para transformar o jeito de se hidratar, seja com feminilidade e sofisticação ou em um clima esportivo e descontraído. A principal novidade fica por conta da garrafa térmica Slim Bottle (591ml), compacta e à prova de vazamentos, com capacidade para manter a bebida gelada por até 11 horas (com adição de gelo).

