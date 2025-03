Adidas Sporty & Rich fizeram mais uma parceria

A Adidas Originals e Sporty & Rich fizeram mais uma parceria colaborativa para apresentar uma coleção de roupas e calçados inspirada no espírito atemporal das icônicas faculdades americanas. O tênis adidas Originals Handball Spezial chega com cabedal de nobuck, sobreposições de suede, forro de cetim e marca bordada em dourado, a silhueta clássica renasce nas cores marinho, verde e marrom. A linha de roupas inclui um moletom de gola careca e calça com pernas largas em três cores diferentes. E apresentam detalhes bordados da parceria entre as marcas, além de detalhes emblemáticos das Três Listras.

A história de Paola e Kelen é um exemplo inspirador de superação e de amizade.

Brasileiras homenageadas

A criadora de conteúdo Paola Antonini e a profissional de saúde Kelen Ferreira entraram para o seleto grupo do projeto Mulheres Inspiradoras (Role Models, em inglês), sendo as primeiras brasileiras PCDs a receberem uma Barbie inspirada nelas. A história de Paola e Kelen é um exemplo inspirador de superação e de amizade. Em 2014, Paola Antonini teve sua vida transformada ao sofrer um acidente de carro, que resultou na amputação de sua perna esquerda. Com resiliência e positividade, tornou-se um símbolo de força e inclusão, utilizando suas redes sociais para incentivar milhares de pessoas a superarem momentos desafiadores. Hoje, Paola tem um instituto dedicado à reabilitação gratuita para crianças e jovens com deficiência física. Kelen Ferreira, profissional da área da saúde, sobreviveu ao trágico incêndio da Boate Kiss, em 2013, e, devido às consequências do acidente, teve queimaduras nos braços e sua perna amputada.

Gil.ó Chair. A poltrona criada por Pierre Colnet e Hadrien Lelong com parceria de Alexandre Salles

Prêmio de design

A parceria entre o premiado arquiteto Ale Salles (Estúdio Tarimbá) e a Lepri vem de longa data. E agora foi, novamente coroada com uma das premiações mais prestigiadas no mundo, a IFI Design Award contou este ano com quase 11 mil inscrições de 66 países. Em três dias intensos e bem-sucedidos em Hamburgo, os 131 jurados de 23 países selecionaram os melhores e mais destacados designs. Entre eles, o vencedor da categoria Produto/Home Furniture, foi a Gil.ó Chair. A poltrona criada por Pierre Colnet e Hadrien Lelong, da Cremme, com colaboração do arquiteto, designer e pesquisador Alexandre Salles.

