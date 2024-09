A estação mais florida do ano está chegando e com ela um clima de leveza no ar, acompanhado de cores vibrantes e marcantes. A Le Creuset, renomada marca francesa de panelas e utensílios de cozinha, lança uma coleção repleta de novidades. Entre elas, o relançamento da cor Berry, tom de rosa vibrante e sofisticado, uma das principais tendências para 2025. Além disso, trouxe para o Brasil um produto muito esperado pelos amantes da marca: as panelas com formatos de flores e coração, como a caçarola Buffet Petal, em que a tampa em formato de flor representa o espírito da estação.

Animal print

A Hering aposta nas famosas estampas atemporais e por isso lançou o animal print com estampa de onça e zebra. O lançamento traz uma releitura das famosas estampas de onça e zebra aplicadas nas coleções femininas e kids. A estampa usada há mais de 400 anos nunca saiu de moda, tem picos de popularidade e é presença garantida no guarda-roupa de brasileiros e aplicada em diferentes artigos e composições. As peças com estamparia animal print aparecem na nova coleção em diferentes shapes, aplicadas em saias longas, shorts, jaquetas e camisas.

Autobronzeador

A Mantecorp Skincare ampliou a linha Episol e trouxe uma novidade: a água autobronzeadora. Com ativos que bronzeiam naturalmente, como DHA e Eritrulose, o Episol Gold Água Autobronzeadora proporciona um bronzeado rápido, uniforme e prolongado, além de hidratar a pele. O produto traz segurança, uma vez que evita a exposição desnecessária ao sol e, consequentemente, os danos causados pela radiação solar. Como usar: com a pele limpa e seca, aplicar um hidratante corporal nas partes mais secas, como mãos, pés, joelhos, calcanhares e cotovelos; agitar bem o produto e aplicar proporcionalmente no corpo, espalhando em movimento circulares. Não é recomendado utilizar no rosto; lavar as mãos com sabão neutro várias vezes durante a aplicação; manter o produto no corpo pelo período de oito horas. Após esse período, retirá-lo no banho; esperar 24 horas para a cor do bronzeado se desenvolver por completo. Sugere-se reaplicar a cada oito dias.