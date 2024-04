A estação mais elegante do ano está chegando, e com ela chega a nova coleção de Inverno 2024 da Usaflex, marca reconhecida pelo conforto nos calçados femininos, que tem agregado estilo a cada coleção. As novidades são os slides birken, os loafers, sneakers repaginados e as botas com saltos embutidos. Cartela de cores elegantes e versáteis, como o marrom e caramelo, os clássicos preto e off-white e os tons de cinza que oferecem uma base neutra.

Minimalista e atemporal

Em campanha estrelada por Gisele Bündchen, a Vivara lança a primeira etapa da ação de aquecimento para o Dia das Mães. São três lançamentos exclusivos: as linhas Arpege, Sonata e Opera, que evidenciam o foco da marca nas tendências e pilares de moda e lifestyle. As novidades possibilitam diversas combinações e trazem opções para todos os gostos. Na linha Arpege, o design minimalista e atemporal é destaque, enquanto na linha Ópera, as joias da coleção trazem a prata e o ouro com diamantes em um mix de anéis, brincos, pingentes, colares e pulseiras em um mood refinado e elegante. Já na linha Sonata, o clássico ouro amarelo ganha formas modulares que trazem movimento e a versatilidade necessária para composições diurnas e noturnas.

Essência

A marca mineira de bolsas e malas AvecVous norteia seu trabalho tendo como premissa a frase “A vida pede agilidade; a alma abriga a essência”. Sintonizada com os novos tempos, respeita as escolhas, mas se propõe a oferecer o básico e o essencial, com beleza, praticidade e conforto. Atenta às tendências mundiais, criaram para a coleção 2024 as padronagens: toile de joui, cannage, animal print, floral e o clássico jaquard preto e branco.