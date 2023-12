Com quatro lançamentos, o Natal Life traz opções para celebrar a si mesma e presentear o próximo. Com muito brilho, pedras coloridas e significados marcantes, a coleção chega com o conceito de celebrar todos os momentos especiais que foram vividos ao longo do ano. A campanha, estrelada por Marina Ruy Barbosa, incentiva o “late checkout”, a celebração de si mesma e um olhar mais calmo para a vida através do mood com cores quentes, que evoca a sensação de aconchego e conforto. As novas coleções são: Vênus, Aurora, Star e Sun, que remetem às grandiosidades cósmicas.

Estée Lauder lançou diversos kits para o Natal, Divulgação

Para a pele

A Estée Lauder lançou diversos kits para o Natal, todos voltados para o tratamento da pele: Sérum Anti-Idade Advanced Night Repair em uma embalagem de edição especial; Skin Care e Maquiagem; rotina completa Anti Idade: Efeito Firmador + Glow ou Efeito Reparador. Além dos kits voltados para maquiagem, separados por regiões como olhos e lábios.

Guirlandas Divulgação

Guirlandas

A artesã Paula Gontijo já está com suas guirlandas e enfeites natalinos prontos. Seus trabalhos misturam elementos naturais como sementes, galhos, folhas secas e cipós a bolas, laços e ramos sintéticos, criando peças artísticas personalizadas e perenes.