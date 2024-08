Sexta-feira (2/8)

Quem viveu os anos 1990 se lembra, com saudades, dos embalos de quintas, sextas e sábados à noite. A balada era um fervo só. Por isso, é ótimo quando surge a oportunidade de voltar no tempo para ouvir músicas que embalaram aquela época, sob comando de dois DJs que fizeram a trilha sonora de muita gente. Válber e Vinícius Amaral animam a “Murder on the dance floor”, n'A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi), nesta sexta à noite.

“Mesmo sendo uma criação recente dentro dos 27 anos da Obra, com proposta sonora diferente da identidade da casa, todas as edições estão lotadas. É uma das festas mais concorridas lá”, comemora Vinícius Amaral. O DJ informa que o repertório da “Murder on the dancefloor” é baseado em sucessos dos anos 2000. “Clássicos como 'One more time' (Daft Punk), 'I’ll fly with you' (Gigi D’Agostino), 'So many times' (Gadjo) e, claro, 'Murder on the dancefloor' (Sophie Ellis-Bextor) criam verdadeira catarse na pista, cheia de nostalgia”, afirma. Ingressos custam R$ 30.

Sábado (3/8)

Thiago Ventura, um dos principais nomes do stand-up nacional, é convite para boas gargalhadas no sábado, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). A turnê “Novo show” se baseia nas histórias vividas por ele em Taboão da Serra (SP), onde cresceu. Ex-bancário, Ventura iniciou a carreira há 14 anos. Em 2023, fez 228 apresentações em 72 cidades para 190 mil pessoas. Nas redes sociais, ele também é rei. No Instagram, são mais de 9 milhões de seguidores; no YouTube, 6 milhões; e no TikTok, 8,6 milhões. Ingressos custam de R$ 60 a R$ 200, à venda na plataforma Sympla.



Domingo (4/8)

Hora de dar adeus a algumas exposições em cartaz na cidade. Domingo é a última oportunidade para ver a mostra “Usina Wigg: Os primórdios da siderurgia no Brasil”, no MM Gerdau (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). A usina, instalada perto de Ouro Preto, é considerada divisor de águas da siderurgia em Minas e no Brasil. A exposição traz relatos, objetos, mapas, documentos, amostras minerais e serigrafias de Yara Tupynambá. O museu funciona das 10h às 17h, com entrada franca.



Segunda-feira (5/8)

Também se despede de BH a mostra “Encruzilhadas da arte afro-brasileira”, em cartaz no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), que pode ser vista das 10h às 22h até segunda-feira. A exposição reúne pinturas, fotografias, esculturas, instalações, vídeos e documentários produzidos nos últimos

200 anos por artistas negros de diferentes regiões do Brasil. A curadoria é assinada por Deri Andrade. Entrada franca, com retirada de ingressos no site do CCBB ou na bilheteria local.



Terça-feira (6/8)

Encerrar a terça-feira ouvindo poemas de Florbela Espanca (1894-1930) é um bom programa. A obra da autora portuguesa será analisada por Maria Lúcia Dal Farra, professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe e considerada uma das maiores autoridades na obra de Florbela. O encontro está marcado para as 19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla. A atriz Raquel Pedras fará a leitura de poemas selecionados.



Quarta-feira (7/8)

Chega ao fim a mostra “Estruturas do medo”, que vem exibindo “clássicos do susto” desde 5 de julho no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. O evento reuniu 40 longas de dois subgêneros do cinema do terror: slasher, difundido a partir dos Estados Unidos, e giallo, criação italiana. No último dia, estarão em cartaz os filmes americanos “O mistério de Candyman” (1992), de Bernard Rose, às 18h; e “A lenda de Candyman” (2021), de Nia DaCosta, às 20h. Entrada franca, com ingressos liberados uma hora antes de cada sessão. A sala fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.

Silas Prado apresenta o repertório do álbum "Obrigado, mestre", no Clube de Jazz, na programação do Encontro Internacional de Saxofonistas Elcio Paraíso/divulgação

Quinta-feira (8/8)

Para quem gosta de acompanhar a produção musical de BH: Silas Prado lança seu primeiro álbum, “Obrigado, mestre”, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Vencedor do 21º Prêmio BDMG Instrumental, ele integrou Banda Mantiqueira, Soundscape Big Band, Banda Savana, Grupo Quebra Cuia e Gaia Wilmer Sexteto.

No show, Silas estará acompanhado por William “Pajé” Alves (trompete e flugelhorn), Lucas de Moro (piano), Acauã Ranne (guitarra e percussão) e Cyrano Almeida (bateria). O saxofonista Josué dos Santos fará participação especial. A casa abre às 19h. Ingressos: de R$ 20 (balcão em pé) a R$ 160 (mesa para quatro). O evento faz parte do 2º EnSerra: Encontro Internacional de Saxofonistas, promovido pela UFMG.