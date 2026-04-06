A casa que veio de navio

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

O Brasil é um país tropical. Essa afirmação, banal na sua aparente obviedade, esconde uma contradição profunda: nossa arquitetura, em sua maior parte, não é. Das cidades históricas de Minas Gerais às avenidas de Belo Horizonte, São Paulo ou Recife, o que se vê é uma arquitetura que trata o clima como adversário a ser vencido — pela espessura das paredes, pelo ar-condicionado, pela ausência de varandas e beirais generosos, pelo fechamento das fachadas ao sol e ao vento que, em outro modelo construtivo, seriam aliados.

Coloque lado a lado uma casa tradicional de Bali e uma casa colonial brasileira. Mesma latitude aproximada, mesmo sol implacável, mesma chuva abundante, mesma umidade. O resultado são dois projetos completamente diferentes, como se o clima fosse um detalhe irrelevante no processo construtivo — e, no caso brasileiro, foi exatamente isso. Enquanto a arquitetura vernacular do Sudeste Asiático desenvolveu, ao longo de séculos, um sofisticado repertório de soluções bioclimáticas — pilotis, beirais generosos, estruturas vazadas, ventilação cruzada, coberturas de sapê —, o Brasil herdou uma arquitetura feita para outro clima, outra latitude e outro contexto cultural.

A casa balinesa — e a indonésia, a tailandesa, a malaia — parece ter sido desenhada por alguém que morava lá. Suspensa do solo em pilotis de madeira, para que o vento passe por baixo, para que os animais não entrem, para que a umidade não suba. Telhado alto e íngreme, para que a chuva escorra rápido e o ar quente suba e escape. Grandes beirais que protegem as paredes e criam varandas naturais contra o sol das onze e o aguaceiro das três. Cobogós, muxarabis, venezianas — todos irmãos de uma mesma sabedoria: deixar o ar entrar, segurar o sol, despedir a chuva. Madeira em abundância, sapê quando necessário, e uma tecnologia construtiva desenvolvida durante séculos de tentativa, erro e correção.

O Brasil ainda não tinha nome, mas já era habitado por povos que haviam desenvolvido, ao longo de milênios, técnicas construtivas adaptadas ao clima local. A arquitetura indígena brasileira utilizava estrutura de madeiras roliças, cobertura de folhas de palmeiras ou de sapê, com paredes de palha, esteiras e estacas de madeira. Em regiões alagadas, as palafitas elevavam as construções do solo, protegendo contra animais, umidade e cheias sazonais.

Essas soluções não eram apenas funcionais — eram climaticamente inteligentes. A estrutura, quando elevada do solo, permitia ventilação sob o piso, reduzindo a umidade. Os telhados de palha, com alta inclinação, escoavam rapidamente a chuva e criavam câmaras de ar que isolavam o calor. As grandes aberturas nas fachadas garantiam ventilação cruzada permanente, um sistema de climatização natural.

A casa colonial portuguesa chegou de navio. Veio pronta, fechada, pesada, encravada no chão como se tivesse medo de voar — o que, no clima de Lisboa, faz todo o sentido. Paredes grossas de pedra e tijolo, poucas janelas (o vento europeu é inimigo, não aliado), pé-direito baixo, telha de barro, umidade estrutural incorporada ao projeto como se fosse uma feature. Aqui, a mesma parede grossa que conserva o calor no inverno português aprisiona o calor no verão brasileiro. A janela pequena que protege do frio do Tejo sufoca o morador às margens do Tietê.

Ao invés de aprender, os portugueses escolheram impor a hierarquia por meio de seus arquétipos, as construções de pedra e tijolo. Num continente de guerras sem fim e destruição, construir em pedra era, ao mesmo tempo, um símbolo do poder e uma tentativa de perenizar os castelos e as igrejas. Construir em madeira era, em oposição, sinal de fraqueza, de coisa provisória.

E foi assim que os portugueses trouxeram as respostas erradas para as perguntas que nunca foram feitas.

E o Brasil, pós-colônia, ao invés de olhar para os lados — para o que a Indonésia, a Índia, a África tropical já sabiam há séculos — permaneceu olhando para trás, apegado aos mesmos valores e signos. Casa boa era casa de pedra.

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O preconceito construtivo veio junto com a caravela e ficou, teimoso, atravessando séculos e repúblicas, e o resultado está nas cidades brasileiras: arquitetura que su, que mof, que precisa de ar-condicionado para ser habitável, que consome energia para corrigir os erros que o projeto não teve coragem de evitar.

Bali nunca precisou de ar-condicionado para ser Bali.

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