Pronto. Seremos campeões. Do mundo

Chega de Copa do Mundo! Chega desse Cirque du Soleil do ludopédio, esses Globetrotters do jogo de bola. Devolvam o nosso arranca-toco, nossas linhas espaçadas, nosso lançamento pra ninguém. Devolvam a imagem opaca do meu Premiere, feita pela câmera do celular, os comentários do Fábio Júnior. Devolvam o meu VAR e seus longos colóquios sobre ser ou não ser, eis a questão. Vamos ao que interessa. Vamos falar sério.



Bem-vindo de volta, Brasileirão! No aumentativo, para sublinhar a rusticidade da coisa. Como a lajota que o pedreiro da obra me mandou comprar, não exatamente a lajota, mas o lajotão. Como se dirigem a mim os amigos que sabem da minha luta: “Fala, Fredão”. Como os velhos estádios, a exemplo do Mineirão.



Ou o campo de areia de Velha Caraíva, o Moreirão. Exatamente onde me encontro a batucar as teclas do meu laptop gourmet, e sorver um latão em honra e glória ao meu próprio aniversário, 53 anos de Galão. Olho a Bahia e me pergunto onde estão os torcedores do Bahia, ninguém sabe, ninguém viu.



Aqui todo mundo é atleticano, e o resto, flamenguista. Há um punhado limitado de botafoguenses. De resto, não tem ninguém que não seja Caraíva Futebol Clube, do qual já conto uma dúzia de camisas, a única coleção a rivalizar com as minhas noventa e tantas do Galão.



Pois hoje tem o Bahia, do qual também possuo uma camisa, aquela de 1988 que celebra a elegância sutil de Bobô. Já não era sem tempo, porque minha retina começara a se acostumar com o Mundial e meu cérebro já estava a exigir talheres de prata, eau de parfum, chinelos Birkenstock, esfoliante Aesop para peles ressecadas.



A partir de hoje, ufa!, volto às sandálias da humildade, Havaianas obviamente preta e branca, na busca por aquele golzinho qualquer nota, aquele bate-rebate, a sobra da furada, Rony Rústico entrando com bola e tudo. Vale o mesmo que um gol do Mbappé, os mesmos três pontos do Bayern goleando o Flamengo de igual pra igual. O resto é perfumaria, eau de parfum.



Salários atrasados, sim, e daí? Bota na caderneta. Quem vai negar um fiado para o Hulk? Um pequeno adiantamento ao Everson, para que não jogue adiantado, em protesto. Elenco mais ou menos, ainda que retorne Guilherme Arana e Menino, mas e daí? Já brilhamos com Dinho, “o homem-força, todo generosa luta, Dinho incompleto mas bom jogador”, segundo a mais histórica narração de um gol feita por Willy Gonzer. Galo 2 a 0 sobre o arquifreguês, eles com um timaço, a gente com o Dinho.



E veja bem, estamos a quatro pontos da liderança. Vamos comer pelas beiradas, escalar o Everest de bermuda e Havaianas, levando a picanha do churrasco. Estamos empatados com o Fluminense, eles em sexto e nóis em sétimo. Se a gente passar o Fluminense, já seremos o terceiro melhor time do mundo. Daí é só morro acima, com o qual o mineiro é muito bem acostumado. A mira no arquifreguês, o Galão todo generosa luta.



Transforma a Arena em igreja, isenta de impostos – a Igreja Universal do Reino do Galo, Reinaldo é o meu pastor e nada me faltará. Volta pro Mineirão, de onde jamais deveríamos ter saído. Vende a safada da SAF para a CUT, a Central Única dos Torcedores. Bota a grana na base, fabrica um Endrik, faz um Estevão. Contrata logo a Leila. Transforma o Manto da Massa na camisa número um. Fabrica a própria camisa – no lugar da Adidas, Há Dívidas. Pronto. Seremos campeões. Do mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.