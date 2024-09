Parece que estamos todos hipnotizados pelo brilho das telas. E quem pode culpá-los? Os celulares são pequenos portais para o mundo, ou pelo menos para o último meme viral. Mas quando se trata de educação, esse encantamento constante pode estar nos levando por um caminho perigoso. Por isso, a grande questão é: por que ainda estamos permitindo que esses dispositivos mágicos invadam nossas salas de aula?

Vamos defender o óbvio: a proibição dos celulares na escola é uma necessidade urgente. E, surpreendentemente, isso não é só um problema da escola. É um desafio que exige uma aliança forte entre escola e família.

Primeiro, vamos lembrar que a escola é o espaço onde os jovens deveriam se dedicar ao aprendizado. Lembram-se daquelas coisas chamadas livros? Cadernos? Sim, eles ainda existem! Mas, com os celulares nas mãos dos alunos, essas ferramentas de sabedoria parecem quase relíquias do passado. E claro, todo mundo sabe que os alunos usam seus celulares apenas para aprofundar o conhecimento acadêmico, certo? Nunca para perder tempo no TikTok ou para resolver questões vitais como “qual é o emoji perfeito para essa situação?”. A verdade, no entanto, é que os celulares estão criando uma desconexão entre os alunos e o foco pedagógico. A ideia de que estudantes utilizam os dispositivos para aprendizagem é falaciosa. A maioria faz uso recreativo dos smartphones, sobretudo após a febre dos jogos online.

Vamos recorrer ao filósofo Jean-Jacques Rousseau. Em seu clássico "Emílio, ou Da Educação", Rousseau defende que a educação deve ser guiada por princípios naturais e voltada para o desenvolvimento integral do ser humano. Ele argumenta que o excesso de distrações externas prejudica esse processo natural de crescimento. Se Rousseau estivesse vivo hoje, sem dúvida, ele consideraria os celulares uma dessas distrações modernas que desvia os jovens da concentração, do pensamento crítico e da formação moral. Por isso, a proibição do celular na escola não é um castigo, mas uma oportunidade de resgatar a educação em sua forma mais pura, livre das interferências “treconológicas”.

Agora, muitos podem argumentar que é função da escola resolver isso. Mas seria justo deixar toda a responsabilidade nas mãos dos professores? Claro que não! As famílias desempenham um papel central nesse pacto. Afinal, se os pais não se comprometem a restringir o uso excessivo do celular fora da escola, como esperar que os filhos respeitem essa regra dentro da escola?

É hora de uma abordagem coletiva. As famílias precisam entender que, ao limitar o uso de celulares em casa, estão ajudando a preparar seus filhos para um ambiente escolar mais produtivo. Sabemos que o celular é uma ferramenta valiosa, mas seu uso deve ser equilibrado e orientado. Quando as famílias dão o exemplo, incentivando momentos sem telas, ajudando os filhos a desconectar para se conectar com o que realmente importa, estão contribuindo ativamente para a formação de uma geração mais focada e menos dependente.

Aliás, a ideia de proibir celulares nas escolas já está sendo adotada com sucesso em diversos países, como França e Austrália. Na França, desde 2018, o uso de celulares é proibido nas escolas para alunos com menos de 15 anos, e os benefícios já começaram a aparecer: maior foco nas aulas, melhor interação entre os alunos e uma queda no cyberbullying. Na Austrália, algumas escolas relataram uma melhoria no desempenho acadêmico e no bem-estar emocional dos estudantes após a proibição. Essas experiências internacionais mostram que, ao cortar as distrações tecnológicas, os alunos recuperam a capacidade de se concentrar, socializar e aprender de maneira mais plena e significativa.

Sejamos realistas: o celular pode esperar, o aprendizado não. Quando escola e família trabalham juntas para controlar o uso desses dispositivos, os alunos ganham algo inestimável: a chance de mergulhar de verdade no conhecimento, sem distrações. Eles recuperam o tempo que perderiam olhando para a tela e redirecionam suas energias para o que realmente importa – crescer, aprender e se desenvolver.

Escola e família devem estabelecer limites claros, garantindo que o tempo na escola seja destinado ao que realmente importa: o aprendizado.