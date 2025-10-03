Atriz Priscila Vaz celebra participação em evento internacional em Paris

A atriz Priscila Vaz celebrou sua participação em um evento internacional em Paris, promovido pela revista Bazaar, que reuniu representantes da moda, da cultura e da imprensa em um dos endereços mais prestigiados da cidade. Reconhecida por sua versatilidade artística e por seu estilo elegante, a atriz chamou atenção ao reforçar a importância de representar o Brasil em um dos maiores centros da moda mundial.

Para a ocasião, Priscila escolheu joias da grife Helas e óculos exclusivos da marca Liuzzi, peças que integraram sua produção de forma sofisticada e deram destaque à força criativa brasileira. “Estar aqui representando marcas que admiro é um privilégio. É um orgulho poder mostrar a força criativa do Brasil em um espaço tão importante”, declarou a atriz, que recebeu elogios dos convidados.

A presença de Priscila também evidenciou como a moda nacional pode dialogar de igual para igual com o mercado internacional. Entre entrevistas, registros fotográficos e encontros com personalidades do setor, a artista demonstrou que sua participação em Paris vai além do glamour: trata-se de um movimento de valorização da identidade brasileira. “Paris dita tendências, mas acredito que o verdadeiro diferencial está em levar nossas raízes para esse cenário global. Esse é o maior significado de estar aqui”, completou.

Com sua participação, Priscila Vaz reforça não apenas sua relevância no cenário artístico, mas também contribui para ampliar o espaço da moda brasileira no exterior, fortalecendo o reconhecimento internacional de marcas nacionais como Helas e Liuzzi, e mostrando que a criatividade do Brasil ocupa cada vez mais lugar de destaque.

