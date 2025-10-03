Isabelle Tremeschin representa São Paulo no Miss Beleza Internacional

Eleita Miss São Paulo, Isabelle Martins Tremeschin se prepara para disputar o Miss Beleza Internacional trazendo consigo uma combinação de carisma, preparo acadêmico e engajamento social. Formada em Advertising Management com minor em Marketing pela University of Miami, a paulista construiu uma trajetória marcada pela excelência, conquistando lugar no Provost’s Honor Roll em todos os semestres.

Atualmente, Isabelle está confinada no Rio de Janeiro ao lado das demais candidatas para a grande final do concurso. A imersão, segundo ela, tem sido uma experiência transformadora, que reforça tanto a competitividade quanto a união entre as participantes.

Com passagens por projetos globais de grandes marcas como Gucci, Louis Vuitton, La-Z-Boy e EltaMD, Isabelle acumula experiências no universo do marketing, da publicidade e dos eventos de luxo. Sua vivência acadêmica na Holanda e nos Estados Unidos ampliou sua visão multicultural e reforçou seu repertório criativo, elementos que hoje a diferenciam na disputa.

Bilingue em inglês e português, e com conhecimentos em italiano e espanhol, Isabelle defende a comunicação como ferramenta de transformação. Fora das passarelas, dedica-se a trabalhos sociais voltados à saúde mental e à sustentabilidade, além de cultivar paixões como a dança, a moda, a fotografia e as viagens.

“Representar São Paulo é uma responsabilidade imensa e, ao mesmo tempo, um orgulho que carrego com muita gratidão. Quero mostrar que a beleza pode — e deve — estar alinhada com propósito, cultura e diversidade. Entrar nessa disputa pela coroa é, para mim, a oportunidade de inspirar e transformar”, afirma Isabelle.

