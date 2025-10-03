Assine
Zé Henrique & Gabriel lançam parceria inédita com Gusttavo Lima

Single "A Gente Separou e Não Sabe" estreia no DVD "Dá Play na Playlist" e já está em todas as plataformas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
03/10/2025 15:11

Zé Henrique & Gabriel lançam parceria inédita com Gusttavo Lima - (crédito: Reprodução Instagram)
Zé Henrique & Gabriel lançam parceria inédita com Gusttavo Lima crédito: Reprodução Instagram

A espera acabou! Nesta sexta-feira, 03 de outubro, a dupla Zé Henrique & Gabriel lança oficialmente o single “A Gente Separou e Não Sabe”, uma das parcerias mais aguardadas do ano com o cantor Gusttavo Lima, o Embaixador da música sertaneja.

A canção faz parte do DVD “Dá Play na Playlist”, projeto que marca uma nova fase na carreira da dupla e promete conquistar ainda mais espaço no cenário nacional. O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais e também no canal oficial do YouTube.

A união entre duas das maiores forças do sertanejo atual promete emocionar o público, consolidar novos recordes e reforçar o legado de Zé Henrique & Gabriel, agora lado a lado de um dos maiores artistas do Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

