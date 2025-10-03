Zé Henrique & Gabriel lançam parceria inédita com Gusttavo Lima

A espera acabou! Nesta sexta-feira, 03 de outubro, a dupla Zé Henrique & Gabriel lança oficialmente o single “A Gente Separou e Não Sabe”, uma das parcerias mais aguardadas do ano com o cantor Gusttavo Lima, o Embaixador da música sertaneja.

A canção faz parte do DVD “Dá Play na Playlist”, projeto que marca uma nova fase na carreira da dupla e promete conquistar ainda mais espaço no cenário nacional. O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais e também no canal oficial do YouTube.

A união entre duas das maiores forças do sertanejo atual promete emocionar o público, consolidar novos recordes e reforçar o legado de Zé Henrique & Gabriel, agora lado a lado de um dos maiores artistas do Brasil.

