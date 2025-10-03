Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
SAIBA MAIS!

Disciplina e visão de Cristiano Ronaldo inspiram o mundo dos negócios

A trajetória do craque mostra como foco, adaptação e estratégia sustentam carreiras e empresas globais

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
03/10/2025 15:49

compartilhe

SIGA NO google news
x
Reprodução Instagram - (crédito: Cristiano Ronaldo e Romero Rodrigues de Araújo)
Reprodução Instagram crédito: Cristiano Ronaldo e Romero Rodrigues de Araújo

A trajetória de Cristiano Ronaldo é marcada não apenas pelo desempenho esportivo, mas também pela forma como o atleta construiu sua imagem e carreira fora dos gramados. A disciplina, a dedicação constante ao aprimoramento e a capacidade de adaptação em diferentes culturas fizeram do jogador um exemplo de longevidade e consistência. Esses fatores ultrapassam o universo do futebol e oferecem lições aplicáveis ao ambiente corporativo.

Para o especialista em vendas Romero Rodrigues de Araújo, profissional com mais de 20 anos de experiência na área comercial, o exemplo do jogador evidencia a importância de estratégias de longo prazo. “Assim como no esporte, o mercado não se sustenta apenas em resultados imediatos. A construção de confiança, a formação de equipes sólidas e os relacionamentos de valor são fundamentais para manter a competitividade”, observa.

Rodrigues atuou por oito anos como gerente comercial da Acces Rent a Car, em Recife, acompanhando de perto a dinâmica do setor de turismo e serviços. Desde 2022, vive na Flórida (EUA), experiência que ampliou sua visão sobre o comportamento do consumidor em contextos internacionais. Segundo ele, a trajetória de atletas globais como Cristiano Ronaldo reforça a necessidade de adaptação em diferentes mercados. “Empresas e profissionais que não se atualizam acabam perdendo espaço”, acrescenta.

A análise mostra que princípios como disciplina, inovação e visão estratégica, frequentemente associados a grandes personalidades do esporte e do entretenimento, podem servir de inspiração para profissionais de diversas áreas. No ambiente corporativo, essas características representam diferenciais para enfrentar um cenário cada vez mais competitivo e globalizado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

cristiano futebol inter ronaldo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay