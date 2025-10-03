Disciplina e visão de Cristiano Ronaldo inspiram o mundo dos negócios

A trajetória de Cristiano Ronaldo é marcada não apenas pelo desempenho esportivo, mas também pela forma como o atleta construiu sua imagem e carreira fora dos gramados. A disciplina, a dedicação constante ao aprimoramento e a capacidade de adaptação em diferentes culturas fizeram do jogador um exemplo de longevidade e consistência. Esses fatores ultrapassam o universo do futebol e oferecem lições aplicáveis ao ambiente corporativo.

Para o especialista em vendas Romero Rodrigues de Araújo, profissional com mais de 20 anos de experiência na área comercial, o exemplo do jogador evidencia a importância de estratégias de longo prazo. “Assim como no esporte, o mercado não se sustenta apenas em resultados imediatos. A construção de confiança, a formação de equipes sólidas e os relacionamentos de valor são fundamentais para manter a competitividade”, observa.

Rodrigues atuou por oito anos como gerente comercial da Acces Rent a Car, em Recife, acompanhando de perto a dinâmica do setor de turismo e serviços. Desde 2022, vive na Flórida (EUA), experiência que ampliou sua visão sobre o comportamento do consumidor em contextos internacionais. Segundo ele, a trajetória de atletas globais como Cristiano Ronaldo reforça a necessidade de adaptação em diferentes mercados. “Empresas e profissionais que não se atualizam acabam perdendo espaço”, acrescenta.

A análise mostra que princípios como disciplina, inovação e visão estratégica, frequentemente associados a grandes personalidades do esporte e do entretenimento, podem servir de inspiração para profissionais de diversas áreas. No ambiente corporativo, essas características representam diferenciais para enfrentar um cenário cada vez mais competitivo e globalizado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.