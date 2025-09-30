Cafu inspira jovens atletas em camp lotado e celebra força da família

O último final de semana foi de celebração, inspiração e união no Cafu Camp, realizado no Hotel Bourbon Atibaia. O capitão do penta esteve cercado por centenas de crianças e adolescentes que viveram momentos de aprendizado e motivação ao lado de grandes nomes do esporte brasileiro. Entre os convidados que marcaram presença estavam a eterna Formiga, Denílson, Zetti e Rogerinho, reforçando o clima de emoção e representatividade que tomou conta do evento.

Durante os três dias de atividades, a proposta foi muito além do futebol. O ambiente familiar proporcionado pela organização fez com que os participantes se sentissem acolhidos, reforçando valores como disciplina, superação e companheirismo. Cafu, sempre próximo do público, fez questão de destacar que a base de sua trajetória de sucesso está na determinação e no apoio da família, pilares que deseja transmitir às novas gerações.

Na abertura, Mauro Morais, irmão de Cafu, e membro da equipe enalteceu o impacto de iniciativas como essa na formação dos jovens. “Cafu tem um legado gigante, muita experiência para passar, e encontros como esse são fundamentais para inspirar e orientar quem sonha em trilhar o caminho do esporte”, destacou. A fala ecoou entre os presentes, reforçando a importância de unir exemplo de vida e profissionalismo.

O organizador do evento, Adriano Salomão, celebrou o resultado do primeiro Cafu Camp e ressaltou que a experiência superou todas as expectativas. “Foi um encontro memorável, que uniu gerações e mostrou o quanto o esporte pode transformar vidas”, afirmou. Com o sucesso consolidado, a segunda edição já está confirmada: será realizada no último final de semana de janeiro, prometendo repetir e ampliar a emoção dessa estreia.

