Rafaella Maia prestigia desfile de Sara Wong e ganha destaque em Milão

As semanas de moda ao redor do mundo movimentam não apenas estilistas e grandes marcas, mas também influenciadores digitais que acompanham de perto as novidades apresentadas nas passarelas. Entre eles está a fashion influencer Rafaella Maia, que marcou presença no desfile da estilista Sara Wong, durante a Milan Fashion Week 2025.

Reconhecida como uma das capitais globais da moda, Milão deu início ao chamado Fashion Month, período em que desfiles internacionais ganham destaque e ditam tendências. A programação segue com a Paris Fashion Week (29 de setembro a 7 de outubro) e se encerra no Brasil, no São Paulo Fashion Week (14 a 19 de outubro).

Mais do que apresentar coleções, as fashion weeks funcionam como pontos de encontro entre diferentes setores da indústria, conectando grifes, imprensa especializada e influenciadores. Para Rafaella Maia, a participação em eventos desse porte simboliza a consolidação do espaço dos criadores de conteúdo no cenário global da moda, aproximando ainda mais o público brasileiro das tendências que surgem no exterior.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.