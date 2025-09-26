Tays Reis lança "Casal de Hoje" em parceria com Nadson o Ferinha

Ontem (25), a cantora Tays Reis apresenta ao público mais um passo importante de sua nova fase de carreira: o lançamento da música “Casal de Hoje”, em parceria especial com Nadson O Ferinha. Distribuída pela Sua Música Digital, a canção chegou hoje (26) nas plataformas digitais com um clipe especial no YouTube às 12h.



A faixa traz uma mensagem de amor e superação, contando a história de um casal que enfrentou desafios, resistiu às dificuldades e, juntos, alcançaram a vitória. Com uma mistura envolvente de romantismo e intensidade, “Casal de Hoje” promete emocionar e se conectar com quem vive a força de um relacionamento verdadeiro.



O convite para Nadson participar partiu da própria Tays, dentro do projeto “No Topo do Arrocha”, que marca o posicionamento da artista como uma das grandes representantes femininas do ritmo. "Nadson é um grande parceiro, um artista que eu já admirava, acompanhava desde o início da carreira, e hoje abraçou o meu projeto com muita generosidade. Com uma canção que fala de sentimento de uma forma muito bonita, apostamos que nossos fãs irão curtir muito essa nossa parceria", conta Tays.



“Casal de Hoje” une a entrega vocal marcante de Tays Reis à sonoridade característica de Ferinha, mostrando que o arrocha pode falar de sofrência, mas também ressaltar o amor de uma forma positiva.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.