MC Guimê e Gabi Suarez lançam "Lovezin na Laje" com clipe oficial

O ícone do funk paulista MC Guimê se une à cantora Gabi Suarez, conhecida por suas letras carregadas de romantismo, no lançamento do novo single “Lovezin na Laje”, que já está disponível em pré-save.

Poesia, realidade e a quebrada como inspiração

Com a frase marcante “Sem foguete a gente vai pro céu observando a lua…”, a faixa traz a energia da quebrada, a intensidade dos relacionamentos e a celebração de viver o agora.

A laje, escolhida como cenário simbólico, representa liberdade, amor e festa — transformando o cotidiano em poesia com um refrão contagiante.

Lançamento oficial

O single chegou oficialmente hoje, 26 de setembro, em todas as plataformas digitais, acompanhado do clipe oficial extraído do DVD, reforçando a expectativa de que “Lovezin na Laje” se torne um dos próximos grandes hits nacionais.

