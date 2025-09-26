Assine
MC Guimê e Gabi Suarez lançam "Lovezin na Laje" com clipe oficial

Parceria une o funk paulista ao romantismo sertanejo em hit com poesia da quebrada

Repórter
26/09/2025 23:36

MC Guimê e Gabi Suarez lançam o single
MC Guimê e Gabi Suarez lançam o single "Lovezin na Laje" crédito: Divulgação

O ícone do funk paulista MC Guimê se une à cantora Gabi Suarez, conhecida por suas letras carregadas de romantismo, no lançamento do novo single “Lovezin na Laje”, que já está disponível em pré-save.

Poesia, realidade e a quebrada como inspiração

Com a frase marcante “Sem foguete a gente vai pro céu observando a lua…”, a faixa traz a energia da quebrada, a intensidade dos relacionamentos e a celebração de viver o agora.
A laje, escolhida como cenário simbólico, representa liberdade, amor e festa — transformando o cotidiano em poesia com um refrão contagiante.

Lançamento oficial

O single chegou oficialmente hoje, 26 de setembro, em todas as plataformas digitais, acompanhado do clipe oficial extraído do DVD, reforçando a expectativa de que “Lovezin na Laje” se torne um dos próximos grandes hits nacionais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

clipe guime lanca mc mc-guime

