Marília Tavares lança EP ao vivo e reforça poder feminino no sertanejo

A nova voz que vem conquistando o Brasil apresenta um lançamento especial. Na última quinta-feira, 25 de setembro, às 21h, Marília Tavares estreou nas plataformas de áudio o projeto “Ao Vivo em São José do Rio Preto”, gravado durante o Country Bulls, um dos maiores eventos sertanejos do país.

O EP traz quatro faixas que misturam emoção, potência e muita sofrência boa, marca registrada da artista. O público já acompanha junto a primeira delas, “Não Conta Pra Ninguém”, parceria com Luiza Martins, que tem demonstrado força nas redes sociais e playlists. Agora é hora de conhecer também as inéditas “Casado Solteiro”, “Coração de Enfeite” e “Melhor Trair Agora”, faixas que prometem entrar para o repertório de quem vive o amor com intensidade.

E tem mais: no dia 26 de setembro, às 11h, o projeto estreia também em vídeo, com lançamento no YouTube, para que o público reviva cada momento da gravação e a energia da plateia.

Com um show cheio de autenticidade, Marília Tavares segue consolidando seu espaço como um dos nomes mais promissores da música sertaneja. Como diamante, que brilha de talento e beleza!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.