Sertanejo ganha força com "Dá Play na Playlist" de Zé Henrique & Gabriel

Novo projeto reúne clássicos emocionantes em voz de uma das duplas mais queridas do Brasil

26/09/2025 23:15

Zé Henrique & Gabriel - (crédito: Cadu Fernandes)
Zé Henrique & Gabriel crédito: Cadu Fernandes

A dupla sertaneja Zé Henrique & Gabriel lançou nesta sexta-feira, 26 de setembro, “Dá Play na Playlist – Volume 1”, disponível em todas as plataformas digitais.

O novo trabalho chega em formato de cronograma de lançamentos no YouTube, garantindo ao público uma sequência de modas de arrepiar:
•26/09 – “Duas Ex de uma Vez”
•29/09 – “Fruto Especial” e “Na Hora do Adeus”
•01/10 – “Paixão Goiânia” e “Flor de Goiás”
•03/10 – “Assino com X”, “Aline” e “Corpo e Alma”

O Volume 1 promete emocionar e conquistar os fãs do sertanejo raiz e romântico, trazendo regravações de grandes clássicos que marcaram gerações, interpretados na voz de uma das duplas mais queridas do Brasil.

“Estamos muito felizes em compartilhar esse projeto. É um presente para todos que acompanham nossa trajetória e para quem ama a verdadeira moda sertaneja”, destaca a dupla.

O público já pode preparar o coração e dar play nessa coletânea que une tradição, emoção e a força de Zé Henrique & Gabriel.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

