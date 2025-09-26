Sertanejo ganha força com "Dá Play na Playlist" de Zé Henrique & Gabriel

A dupla sertaneja Zé Henrique & Gabriel lançou nesta sexta-feira, 26 de setembro, “Dá Play na Playlist – Volume 1”, disponível em todas as plataformas digitais.

O novo trabalho chega em formato de cronograma de lançamentos no YouTube, garantindo ao público uma sequência de modas de arrepiar:

•26/09 – “Duas Ex de uma Vez”

•29/09 – “Fruto Especial” e “Na Hora do Adeus”

•01/10 – “Paixão Goiânia” e “Flor de Goiás”

•03/10 – “Assino com X”, “Aline” e “Corpo e Alma”

O Volume 1 promete emocionar e conquistar os fãs do sertanejo raiz e romântico, trazendo regravações de grandes clássicos que marcaram gerações, interpretados na voz de uma das duplas mais queridas do Brasil.

“Estamos muito felizes em compartilhar esse projeto. É um presente para todos que acompanham nossa trajetória e para quem ama a verdadeira moda sertaneja”, destaca a dupla.

O público já pode preparar o coração e dar play nessa coletânea que une tradição, emoção e a força de Zé Henrique & Gabriel.

