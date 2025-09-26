Criadora de conteúdo Bruna Vieira celebra faturamento astronômico

Mesmo com apenas 22 anos, Bruna Vieira já soma números que impressionam: mais de R$ 5 milhões em faturamento como criadora de conteúdo. Com uma trajetória marcada por superação e autenticidade, a jovem mineira conquistou espaço no entretenimento digital e hoje figura entre os nomes mais promissores da América Latina.

A história de Bruna começou longe dos holofotes. Vinda de uma infância simples e repleta de dificuldades, ela encontrou na internet a oportunidade de mudar sua realidade. Sem grandes recursos, improvisou os primeiros conteúdos, mas chamou atenção pela entrega e pela forma verdadeira de se conectar com o público.

Em pouco tempo, os números começaram a surpreender. Bruna chegou ao TOP 1 geral por três meses consecutivos na segunda maior plataforma do mundo, bateu o recorde de 37 mil vendas em um único vídeo e se tornou uma das poucas modelos da história a ultrapassar R$ 1 milhão em apenas três meses.

“Acreditar em si mesmo é a premissa básica que a levará a grandes conquistas”, afirma a influenciadora, que já reúne uma comunidade fiel de fãs.

O reconhecimento não parou por aí. Em 2023, ela alcançou o TOP 6 de vendas da América Latina, consolidando sua posição como uma das jovens mais influentes do meio digital. Agora, inicia uma nova fase ao lado da Zexter, plataforma que aposta em inovação e na valorização de criadores. O projeto inclui conteúdos exclusivos, parcerias especiais e até um workshop para inspirar outras jovens a seguirem seus próprios caminhos.

Com uma história que mistura resiliência, ousadia e resultados expressivos, Bruna Vieira mostra que sua jornada está apenas começando. Antes mesmo dos 23 anos, ela já transformou sonhos em conquistas e se tornou um nome que promete ir muito além das redes sociais.

