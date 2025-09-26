Jobs, Gates, Musk e Zuckerberg mostram o poder da imagem do líder

Quando pensamos em nomes como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk e Mark Zuckerberg, rapidamente lembramos não apenas das empresas que fundaram, mas também da forma como se tornaram protagonistas de suas próprias marcas. Para Roberta Nuñez, gestora de carreiras, relações públicas e CEO da RN Assessoria de Imprensa, esse é um ponto em comum que faz toda a diferença no mercado.

"Esses líderes não se limitam a ocupar cargos de comando. Eles são, de fato, a personificação da empresa diante do público. Quando o CEO coloca seu rosto e sua voz à frente do negócio, transmite não só credibilidade, mas também proximidade com o consumidor", afirma Roberta.

Segundo a especialista, em um cenário onde a confiança é cada vez mais determinante para o sucesso, companhias que contam com seus CEOs presentes na mídia conseguem ampliar seu alcance e consolidar sua autoridade no setor. "A figura do líder deixa de ser apenas administrativa e passa a ser estratégica, fortalecendo a imagem da empresa como um todo", completa.

Roberta ressalta ainda que, além de impulsionar os negócios, esse movimento cria um elo emocional com o público. "As pessoas confiam em pessoas. Quando um consumidor vê Elon Musk anunciando uma novidade da Tesla ou Mark Zuckerberg apresentando as inovações da Meta, ele não está apenas ouvindo sobre um produto, mas sim sobre a visão de quem o criou. Isso gera identificação e valor agregado."

Para a profissional, esse é um caminho que outras empresas, de diferentes portes, também podem adotar: "Não é exclusivo das gigantes da tecnologia. Qualquer negócio pode se beneficiar quando o empreendedor ou CEO assume seu espaço de comunicação. Isso fortalece a reputação e abre portas para novas oportunidades."

