Neto & Davi relançam música gravada por Henrique & Juliano há 11 anos

A música sertaneja ganha mais um capítulo de nostalgia e renovação com o relançamento de “Tão distante de tudo”, canção composta por Neto Ferraz, hoje integrante da dupla Neto & Davi, e gravada originalmente por Henrique & Juliano há 11 anos. Na época, a faixa não chegou às plataformas digitais, permanecendo restrita a um áudio simples publicado no YouTube.

Segundo Neto, a canção nasceu de uma história de amor interrompida por circunstâncias imprevistas: “Tentei contar a história de duas pessoas que se amam de verdade, mas que, por algum motivo, se separaram. Uma delas sai em busca da outra até que os dois se reencontram”, relembra o compositor.

O contato inicial com Henrique & Juliano se deu por meio de amigos que trabalhavam com o produtor Eduardo Pepato. Foi esse elo que levou a música até a dupla, que deu voz à gravação original em 2014. No entanto, o motivo de não ter sido disponibilizada oficialmente em plataformas como Spotify e Deezer permanece desconhecido.

A decisão de regravar agora surgiu de um fator simples e poderoso: os fãs. “Foram inúmeros comentários pedindo que a música estivesse no Spotify. Então pensamos: se não tem com eles, agora vai ter com a gente”, brinca Neto.

A nova versão, que em breve será lançada, busca preservar a essência da gravação original. “Tentamos manter o mais próximo possível da primeira versão, porque já deu certo com Henrique & Juliano. Mudar muito seria um tiro no pé”, explica.

O relançamento reforça também o papel de Neto como compositor, já reconhecido por assinar faixas gravadas por grandes nomes do sertanejo, entre eles Zé Neto & Cristiano, Bruno & Barretto e Léo & Giba.

Trajetória de Neto & Davi

Formada em 2022, em Sarandi (PR), a dupla Neto & Davi rapidamente conquistou espaço no cenário sertanejo com sua mistura de autenticidade e carisma. O primeiro DVD, “É tempo de recordar”, gravado em Marialva, trouxe releituras de clássicos do sertanejo raiz e universitário, além de faixas autorais como “Melhor a gente nem se ver” e “Respeita o bêbo”, que se tornaram destaque entre o público.

Mais recentemente, lançaram o single “Hoje tem churrasco”, um modão irreverente que já soma mais de 200 mil visualizações e reforça a identidade descontraída da dupla.

Agora, com o resgate de “Tão distante de tudo”, Neto & Davi unem memória afetiva e contemporaneidade, apostando na força da composição e no carinho do público. “Estamos com muita expectativa. Queremos que os fãs do Henrique & Juliano abracem a nossa versão e escutem bastante”, conclui Neto.

O lançamento ainda não tem data definida, mas, segundo os artistas, deve acontecer em breve em todas as plataformas digitais.

