MC Staff ultrapassa 400 milhões de plays e prepara maratona em SP

O cantor e compositor MC Staff comprova seu sucesso com números que impressionam nas plataformas digitais. Seus hits acumulam resultados que o colocam entre os principais nomes da cena atual:

•“Dia Delícia” ultrapassa 250 milhões de plays;

•“Mente Má” já soma mais de 150 milhões de plays;

•No total, são mais de 16 milhões de ouvintes em todas as plataformas de áudio.

Além disso, MC Staff figura no Top 50 das plataformas digitais em diversos países, ampliando sua presença internacional e confirmando seu impacto além das fronteiras brasileiras.

Outubro: maratona de mídia em São Paulo

Com números que consolidam sua força, MC Staff desembarca em São Paulo no mês de outubro para uma agenda intensa de compromissos. O artista concederá entrevistas exclusivas para grandes emissoras, como SBT e RedeTV!, e também para portais de destaque nacional, entre eles o Ego Brazil e o The Date News.

“Estou vivendo uma fase muito especial da minha carreira. Esses números mostram a força da música e do público que me acompanha. Agora, quero dividir ainda mais desse momento com a imprensa e com os fãs de todo o Brasil”, declara MC Staff.

Com o digital e a mídia tradicional caminhando lado a lado, MC Staff reforça sua posição como um dos artistas em ascensão no cenário musical brasileiro e internacional.

