Beach tennis: Miguel Peres inicia outubro com agenda intensa no Brasil

O atleta Miguel Peres, um dos grandes nomes em ascensão no beach tennis brasileiro, inicia o mês de outubro com uma intensa agenda de torneios nacionais ao lado do parceiro Matheus Bueno.

A maratona de competições começa no dia 01/10, em Viamão (RS), no ITF BT400, e segue com passagens por:

•08/10 – ITF BT400 em Maceió (AL)

•16/10 – Sand Series em Ribeirão Preto (SP)

•23/10 – Orla Beach Tennis em Maringá (PR)

•30/10 – ITF BT100 em Lagoa Santa (MG)

Com apenas 2025 ainda em desenvolvimento competitivo, Miguel já figura como um dos principais destaques da modalidade. Atualmente ocupa a 46ª posição no ranking mundial, consolidando-se como uma das maiores promessas do beach tennis brasileiro e internacional.

A sequência de torneios promete ser decisiva para a evolução de sua carreira e para o fortalecimento do Brasil como potência no cenário do beach tennis mundial.

