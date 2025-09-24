Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
ESPORTE

Beach tennis: Miguel Peres inicia outubro com agenda intensa no Brasil

Competindo em cinco estados, atleta mira evolução no ranking mundial e consolidação internacional

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
24/09/2025 20:58

compartilhe

SIGA NO google news
x
Miguel Peres - (crédito: Divulgação Assessoria)
Miguel Peres crédito: Divulgação Assessoria

O atleta Miguel Peres, um dos grandes nomes em ascensão no beach tennis brasileiro, inicia o mês de outubro com uma intensa agenda de torneios nacionais ao lado do parceiro Matheus Bueno.

A maratona de competições começa no dia 01/10, em Viamão (RS), no ITF BT400, e segue com passagens por:
•08/10 – ITF BT400 em Maceió (AL)
•16/10 – Sand Series em Ribeirão Preto (SP)
•23/10 – Orla Beach Tennis em Maringá (PR)
•30/10 – ITF BT100 em Lagoa Santa (MG)

Com apenas 2025 ainda em desenvolvimento competitivo, Miguel já figura como um dos principais destaques da modalidade. Atualmente ocupa a 46ª posição no ranking mundial, consolidando-se como uma das maiores promessas do beach tennis brasileiro e internacional.

A sequência de torneios promete ser decisiva para a evolução de sua carreira e para o fortalecimento do Brasil como potência no cenário do beach tennis mundial.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

beach beach-tennis da rei tennis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay