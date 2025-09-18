Grupo Nova Tentação intensifica agenda em SP para divulgar novo DVD

O grupo Nova Tentação, que vem conquistando destaque nacional com o DVD “Resenha do NT” já disponível no YouTube, chega a São Paulo na semana do dia 22 de setembro para uma maratona de compromissos com a imprensa.

Agenda de entrevistas

A programação inclui participações em algumas das principais emissoras de TV do país, como RedeTV! e SBT, além de entrevistas exclusivas para portais de grande alcance nacional, como Ego Brazil e The Date News.

O grupo também terá presença confirmada ao vivo na Rede Brasil de Televisão, ampliando a divulgação do novo projeto, e marcará presença em dois dos podcasts mais comentados da atualidade:

•Pod Vizinho, eleito um dos 10 maiores do Brasil pelo Prêmio Jovem Brasileiro.

•Cola Mais Podcast, comandado pelo apresentador Douglas Magoo.

Ascensão no cenário musical

Com a agenda repleta de aparições estratégicas, o Nova Tentação consolida seu nome como um dos grupos em ascensão no cenário musical brasileiro. O DVD recém-lançado já é destaque no YouTube e vem sendo apresentado em diferentes plataformas, alcançando novos públicos e fortalecendo ainda mais a trajetória do grupo.

Assista ao DVD completo “Resenha do NT” no YouTube:

