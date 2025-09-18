Oktoberfest SP 2025 terá espaço inédito com atrações para pets

A São Paulo Oktoberfest, que acontece entre os dias 19 de setembro e 5 de outubro no Parque Villa-Lobos, além de garantir muita diversão com diversidade musical, gastronomia, experiência cervejeira e cultura germânica, vai contar com iniciativas inéditas voltadas aos animais de estimação, consolidando-se como um dos maiores festivais familiares e inclusivos do país.

Entre as novidades está a parceria com a Cobasi, pioneira no conceito de megaloja com produtos para pets, casa e jardim, que assina um parque de diversões exclusivo para pets. O espaço contará com atividades lúdicas e de bem-estar, oferecendo experiências únicas para os animais que acompanharem seus tutores ao festival.

Outra frente de destaque será conduzida pela SOS Caramelo, instituição presidida por Yone Costa, também à frente do Rotary Club SOS Caramelo.

A entidade levará para o evento ações sociais voltadas à proteção e segurança animal, entre elas: Campanha “A fome não espera”: distribuição de sachês de ração para que os visitantes possam alimentar cães em situação de rua; Coleira reflexiva: item essencial para aumentar a visibilidade dos animais nas ruas e reduzir riscos de atropelamento; Coleira com QR Code: tecnologia que permite a rápida identificação dos cães, facilitando o retorno seguro em casos de perda. As coleiras com QR Code serão aplicadas diretamente em animais atendidos pela instituição, já cadastrados em ações de castração, vacinação e microchipagem. Por exemplo, cães atendidos em ações de rua recebem a coleira com todos os dados necessários, garantindo segurança e rastreabilidade; Pingentes com QR Code: iniciativa que marca o início do primeiro censo de pets em São Paulo.

O stand da SOS Caramelo ainda terá uma roleta com muitos brindes, tornando a experiência lúdica e educativa para os visitantes.

Além dessas ativações especiais, o público poderá aproveitar mais de 150 horas de programação artística, com bandas típicas alemãs, grupos de dança, apresentações culturais, gastronomia e parque de diversões para crianças.

Com a inclusão dos pets na programação oficial, a São Paulo Oktoberfest reforça seu compromisso de ser um evento plural, acolhedor e responsável. “Queremos que toda a família se sinta parte da festa, e isso inclui também os companheiros de quatro patas”, destaca a organização.

