FMS 7 reúne Popó, Diego Alemão e estrelas em noite histórica

O Fight Music Show 7 chega para escrever mais um capítulo marcante na história do entretenimento esportivo no Brasil. No dia 01 de novembro, o Ginásio do Ibirapuera (SP) será palco de um espetáculo que une boxe, música e entretenimento em um formato único, consolidando o FMS como o maior evento do gênero na América Latina.

Com um card recheado de estrelas, o público pode esperar lutas intensas, rivalidades de peso e uma atmosfera eletrizante. A luta principal coloca frente a frente a lenda do boxe Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial, contra Diego Alemão, campeão do BBB7, em um duelo que promete parar o país.

Outro destaque da noite será o medalhista olímpico Esquiva Falcão, que encara Binho de Jesus em uma das lutas mais aguardadas do card, em um duelo de altíssimo nível.

No segmento que mistura cultura urbana e ringue, os fenômenos do rap Xamuel e Jhony MC se enfrentam em um embate que promete agitar não só os fãs de lutas, mas também da cena musical. Os dois têm uma rivalidade de longa data que será resolvida no ringue, em uma luta de boxe que promete fortes emoções.

Além disso, nomes conhecidos do público como Nego do Borel, Thomaz Costa, Diego Grossi, Inaê Barros, Mendigata, Rômulo Deu Cria, Kew, Victor Ruiz, Vidigal, He-Man, Lucas Mineiro, Leonardo Moraes, Gabriel Souza Galindo, Marins e Cabo Pereira também estarão em ação, reforçando a mistura de esporte e entretenimento que é a marca registrada do evento.

Mais uma vez, o comando do show ficará por conta do talentoso humorista e ator Ed Gama, que retorna como announcer oficial do evento. E não para por aí: muitas outras atrações especiais serão divulgadas em breve.

Estrutura e Experiência

Com produção da Holding FMS, o evento trará ao público uma megaestrutura digna dos

maiores shows internacionais. O espetáculo vai muito além das lutas, oferecendo uma experiência completa, que une emoção, rivalidade, música e grandes personalidades.

Transmissão Nacional

O FMS 7 será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Globo e pelo Canal Combate, além de contar com transmissão internacional pela TrillerTV, ampliando ainda mais o alcance e levando toda a emoção diretamente para milhões de lares.Assista presencialmente

Os ingressos para o Fight Music Show 7 já estão disponíveis em fmsingressos.com.br.

Garanta sua entrada antecipada para viver de perto essa experiência única no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e acompanhar de dentro da arena os duelos que prometem entrar para a história do esporte e do entretenimento brasileiro.

CARD OFICIAL – FMS 7

Popó Freitas vs. Diego Alemão

Esquiva Falcão vs. Binho de Jesus

Xamuel vs. Jhony MC

Vidigal & He-Man vs. Marins & Cabo Pereira

Lucas Mineiro vs. Bruno Nascimento

Leonardo Moraes vs. Gabriel Souza Galindo

Diego Grossi vs. Victor Ruiz

Thomaz Costa vs. Kew

Nego do Borel vs. Rômulo Deu Cria

Inaê Barros vs. Mendigata

DNA FMS: emoção, rivalidade e espetáculo

Mais do que um evento de lutas, o FMS 7 reafirma sua posição como a maior plataforma de entretenimento esportivo do país. O projeto reúne esporte, música e cultura em uma experiência única, conectando gerações e expandindo os limites do show business no Brasil

