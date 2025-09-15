Vitinho reúne artistas, cria ‘date’ com fãs

No último final de semana, o cantor Vitinho reuniu fãs e artistas em um encontro intimista no Rio de Janeiro. Ele levou seu projeto ‘Date com Vitinho’ ao Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, onde criou um verdadeiro “date” com o público, celebrando o romantismo de suas canções em um clima acolhedor e especial.

Durante o evento, um pedido de casamento entre duas mulheres marcou o público. Uma das fãs que foi pedida em casamento foi aos prantos com a declaração de amor e acabou emocionado a todos que estavam presentes. “Expectativa superada, casa cheia e uma troca de energia incrível, tanto minha quanto do público. Teve até pedido de casamento! Fico muito feliz com todo o carinho que tenho recebido dessa galera e, em breve, se Deus quiser, teremos a terceira edição do Date, quem sabe em um lugar ainda maior, para que essa festa cresça cada vez mais”, comentou Vitinho.

O cantor disse estar satisfeito com o resultado. “O evento superou todas as expectativas. Foi um resultado ainda maior do que o primeiro. Fomos para um espaço bem maior e o público compareceu em peso, com uma energia diferenciada. Investimos para que houvesse ainda mais atrações no Date, deixando a festa mais grandiosa do que na primeira edição — e, graças a Deus, deu certo”, avaliou o artista.

Nesta edição, Vitinho recebeu Suel e Fabinho como convidados especiais. Grandes nomes do pagode, eles somaram ainda mais emoção ao evento, trazendo sucessos e parcerias que transformaram a noite em um momento inesquecível para os fãs. Entre os convidados que marcaram presença estava o ator João Vitor Silva, que há poucas semana estava no ar na Globo na pele de Ronaldo, na trama ‘Garota do Momento’.

Com edições anteriores de grande repercussão, o “Date com Vitinho” se consolida cada vez mais como um dos projetos mais inovadores da cena, unindo proximidade, música de qualidade e experiências únicas que aproximam artista e público de forma marcante.

