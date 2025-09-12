Deborah Albuquerque exibe novo visual com técnica de mega hair

A apresentadora Deborah Albuquerque acaba de renovar o visual com a mais moderna técnica de alongamento capilar do mercado: o Skin Tape, método de fita adesiva ultrafina que garante naturalidade e discrição absolutas.

A aplicação foi realizada pelo cabeleireiro Bruno Lippe, em salão especializado, utilizando apenas duas tiras da fita adesiva quase invisível, que se adaptam aos fios sem marcar ou comprometer a saúde do cabelo natural. O resultado é um alongamento com volume e leveza, impossível de identificar mesmo de perto.

Segundo Bruno Lippe, a técnica representa um marco na evolução do Mega Hair:

“Essa fita é muito diferente das antigas. É invisível, extremamente fina e não danifica o cabelo. Usamos apenas duas tiras e já conseguimos um volume ótimo. É praticamente impossível perceber que se trata de Mega Hair, a não ser que alguém fuce muito”, explica o profissional.

Deborah também compartilhou o impacto da mudança em sua autoestima:

“Pra minha autoestima, essa mudança vai ser muito importante, porque eu acabei de passar por um quadro de queda de cabelo por falta de ferro, por não estar comendo tantos legumes. Não foi nada muito exagerado, mas mexeu comigo. Eu até prometi que nunca mais usaria mega hair, mas paguei a língua e voltei a usar duas faixas. Estou muito mais feliz, me sentindo mais bonita e completa. Parece que era o detalhe que faltava no meu visual.” — revelou a apresentadora.

Com o novo visual, Deborah reforça seu estilo sofisticado e moderno, sempre antenada às novidades de beleza que unem tecnologia e cuidado com os fios.

