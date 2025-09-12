Tays Reis lança "Decorrer da Saudade"

Atualizando o projeto “No Topo do Arrocha”, acantora Tays Reis apresenta ao público seu mais novo single: “Decorrer da Saudade”.A primeira faixa inédita do trabalho de arrocha que marca a nova fase da carreira de Tays chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 12, em parceria com o Sua Música Digital. No YouTube, o clipe da faixa, gravado em Fortaleza, será lançado às 12h.

A canção mergulha no universo da saudade e das relações mal resolvidas, retratando a dificuldade de superar um amor que deixou marcas. Com versos intensos e emocionais, a música traduz a mistura de orgulho, desejo e arrependimento que acompanha o fim de uma história de amor.

“Além do ritmo do arrocha que é super envolvente, a gente aposta que todo mundo já viveu uma história de amor mal resolvida como canto em Decorrer da Saudade. Essa faixa faz parte de um projeto que foi preparado com muito carinho, espero que curtam muito!”, detalha Tays Reis.

Aquecendo o público para o lançamento completo, Decorrer da Saudade é o segundo lançamento do álbum, que estreou com Eu Te Esperarei, que já conta com áudio em alta no Instagram, envolvendo seguidores e fãs com conteúdos criativos, e segue crescendo nas plataformas digitais.





