Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
MÚSICA!

Tays Reis lança "Decorrer da Saudade"

Primeiro single inédito do novo álbum

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
12/09/2025 13:11

compartilhe

SIGA NO google news
x
Tays Reis - (crédito: Sua Música)
Tays Reis crédito: Sua Música

Atualizando o projeto “No Topo do Arrocha”, acantora Tays Reis apresenta ao público seu mais novo single: “Decorrer da Saudade”.A primeira faixa inédita do trabalho de arrocha que marca a nova fase da carreira de Tays chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 12, em parceria com o Sua Música Digital. No YouTube, o clipe da faixa, gravado em Fortaleza, será lançado às 12h.

A canção mergulha no universo da saudade e das relações mal resolvidas, retratando a dificuldade de superar um amor que deixou marcas. Com versos intensos e emocionais, a música traduz a mistura de orgulho, desejo e arrependimento que acompanha o fim de uma história de amor.

“Além do ritmo do arrocha que é super envolvente, a gente aposta que todo mundo já viveu uma história de amor mal resolvida como canto em Decorrer da Saudade. Essa faixa faz parte de um projeto que foi preparado com muito carinho, espero que curtam muito!”, detalha Tays Reis.

Aquecendo o público para o lançamento completo, Decorrer da Saudade é o segundo lançamento do álbum, que estreou com Eu Te Esperarei, que já conta com áudio em alta no Instagram, envolvendo seguidores e fãs com conteúdos criativos, e segue crescendo nas plataformas digitais.


As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay