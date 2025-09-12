Zé Henrique & Gabriel lançam parceria inédita com Marília Tavares

A dupla Zé Henrique & Gabriel prepara uma novidade para os fãs: o lançamento do single “Flertar Também é Traição”, com participação especial de Marília Tavares. A faixa chega oficialmente às plataformas digitais no dia 12 de setembro e promete ser um dos destaques do DVD Dá Play na Playlist.

Gravado recentemente, o projeto audiovisual marca uma nova fase da dupla e reúne colaborações especiais, resgatando a essência romântica do sertanejo e trazendo letras que dialogam com os dilemas e emoções atuais.

Sobre a parceria, Zé Henrique & Gabriel destacam a sintonia com Marília Tavares: “Essa música fala de um tema que gera muitas conversas e polêmicas, e ter a Marília trazendo sua voz e interpretação fez tudo ganhar ainda mais força.”

A canção, disponível em todas as plataformas de streaming, reforça a identidade da dupla em combinar emoção, intensidade e refrões marcantes que prometem conquistar o público.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.