Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
MÚSICA!

Nath Fischer e GA se unem no single "Marmita de Blogueira"

Faixa inédita estreia dia 12/09 e já movimenta as redes sociais antes mesmo do lançamento

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
12/09/2025 12:51

compartilhe

SIGA NO google news
x
Nath Fischer e GA se unem no single
Nath Fischer e GA se unem no single "Marmita de Blogueira" crédito: Reprodução Instagram

Nath Fischer prepara mais um capítulo marcante na carreira com o lançamento de “Marmita de Blogueira”, parceria com o cantor e amigo GA. O single, que chega oficialmente às plataformas digitais no dia 12 de setembro, mistura elementos de trap e funk em uma sonoridade irreverente e contagiante.

Mesmo antes da estreia, a música já se tornou assunto nas redes sociais, acumulando mais de 200 mil curtidas nas prévias compartilhadas pelos artistas. A recepção antecipada reforça a expectativa para o projeto, que traz Nath em uma versão mais ousada e descontraída do que o público está acostumado. “Trabalhar com o GA foi leve demais. Eu já tinha a ideia do nome, e quando nos encontramos no estúdio tudo aconteceu naturalmente. Ele trouxe ainda mais força para a faixa e o resultado ficou acima do que eu imaginava”, conta a artista.

GA também ressalta a sintonia do trabalho e a proposta diferenciada: “Foi um som que nasceu sem pressão, sem fórmula. É divertido, tem identidade e traduz exatamente a energia que a gente queria passar. ‘Marmita de Blogueira’ é o tipo de faixa que gruda e coloca todo mundo no mesmo clima de diversão”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay