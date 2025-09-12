Nath Fischer e GA se unem no single "Marmita de Blogueira"

Nath Fischer prepara mais um capítulo marcante na carreira com o lançamento de “Marmita de Blogueira”, parceria com o cantor e amigo GA. O single, que chega oficialmente às plataformas digitais no dia 12 de setembro, mistura elementos de trap e funk em uma sonoridade irreverente e contagiante.

Mesmo antes da estreia, a música já se tornou assunto nas redes sociais, acumulando mais de 200 mil curtidas nas prévias compartilhadas pelos artistas. A recepção antecipada reforça a expectativa para o projeto, que traz Nath em uma versão mais ousada e descontraída do que o público está acostumado. “Trabalhar com o GA foi leve demais. Eu já tinha a ideia do nome, e quando nos encontramos no estúdio tudo aconteceu naturalmente. Ele trouxe ainda mais força para a faixa e o resultado ficou acima do que eu imaginava”, conta a artista.

GA também ressalta a sintonia do trabalho e a proposta diferenciada: “Foi um som que nasceu sem pressão, sem fórmula. É divertido, tem identidade e traduz exatamente a energia que a gente queria passar. ‘Marmita de Blogueira’ é o tipo de faixa que gruda e coloca todo mundo no mesmo clima de diversão”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.