MODA

Mari Abdalla estreia na New York Fashion Week

Após temporadas em Paris e Milão, consultora mineira acompanha de perto a diversidade e ousadia da semana de moda de Nova York.

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
11/09/2025 17:10

Mari Abdalla estreia na New York Fashion Week - (crédito: Reprodução Instagram)
Mari Abdalla estreia na New York Fashion Week crédito: Reprodução Instagram

Depois de seis anos acompanhando de perto os desfiles em Paris e Milão, a consultora de imagem e estilo Mari Abdalla desembarca agora em Nova York para acompanhar pela primeira vez a semana de moda americana.

A expectativa, segundo ela, é grande. “O frio na barriga continua, mesmo depois de tantas temporadas. Nova York tem um ritmo diferente e traz sempre muita diversidade e ousadia”, comenta.

A New York Fashion Week Primavera/Verão 2026 acontece de 11 a 16 de setembro e reúne mais de 60 desfiles. O line-up traz nomes consagrados como Michael Kors, Calvin Klein Collection, Altuzarra, Tory Burch, Anna Sui, Jason Wu e Prabal Gurung, além de internacionais como COS, Off-White e Toteme e estreantes no calendário oficial, entre eles 6397, Maria McManus, Nardos e SC103. Mari promete compartilhar os principais destaques da temporada em tempo real em suas redes sociais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

