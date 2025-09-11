Mari Abdalla estreia na New York Fashion Week

Depois de seis anos acompanhando de perto os desfiles em Paris e Milão, a consultora de imagem e estilo Mari Abdalla desembarca agora em Nova York para acompanhar pela primeira vez a semana de moda americana.

A expectativa, segundo ela, é grande. “O frio na barriga continua, mesmo depois de tantas temporadas. Nova York tem um ritmo diferente e traz sempre muita diversidade e ousadia”, comenta.

A New York Fashion Week Primavera/Verão 2026 acontece de 11 a 16 de setembro e reúne mais de 60 desfiles. O line-up traz nomes consagrados como Michael Kors, Calvin Klein Collection, Altuzarra, Tory Burch, Anna Sui, Jason Wu e Prabal Gurung, além de internacionais como COS, Off-White e Toteme e estreantes no calendário oficial, entre eles 6397, Maria McManus, Nardos e SC103. Mari promete compartilhar os principais destaques da temporada em tempo real em suas redes sociais.

