Mãe denuncia maus-tratos do filho autista em buffet e lança movimento

Na tarde do último domingo, um episódio em um buffet infantil de São Paulo expôs uma realidade preocupante: a falta de preparo de profissionais para lidar com crianças, especialmente as atípicas. O caso aconteceu durante uma oficina de biscoitos, quando o filho da assessora de eventos Mariana Vazquez, CEO da agência Simples Assim, foi vítima de uma abordagem ríspida e desrespeitosa.

Segundo relatos, o menino autista segurava um potinho de granulado — objeto que o ajudava a se manter regulado na atividade. Ao ver outras crianças pedirem o item, a recreadora responsável arrancou o pote de sua mão e, em tom de repreensão, disparou: “Não é só seu não, viu? É de todo mundo!” O gesto fez com que o garoto se desestabilizasse, chorasse e apresentasse estereotipias.

O constrangimento aumentou quando a funcionária questionou em voz alta onde estaria a mãe da criança, gerando indignação entre outras famílias presentes. Testemunhas relataram que a profissional já vinha tratando as crianças de forma ríspida ao longo do evento.

O choque das famílias

Chamada por outras mães, Mariana, que estava em outro espaço amamentando sua bebê, narrou o desespero ao encontrar o filho em crise:

“As festas infantis deveriam ser sinônimo de alegria, celebração e segurança. Infelizmente, situações como essa mostram a fragilidade de um setor que ainda carece de empatia e preparo para lidar com as diferenças.”

Falta de qualificação nos buffets

Para Mariana, o episódio não é isolado e reflete um problema estrutural:

“Os buffets cobram valores altíssimos pelas festas, mas pagam salários baixos e não oferecem treinamento adequado às suas equipes. Já precisei pedir inúmeras vezes que recreadores sorrirem, fossem simpáticos, interagissem com as crianças. Algo que deveria ser natural, mas que em muitos casos simplesmente não acontece.”

Embora existam iniciativas positivas, como buffets que participam de programas de capacitação inclusiva, a empresária afirma que eles ainda são minoria.

Do trauma ao movimento nacional

A experiência pessoal de Mariana se transformou em bandeira de luta. Após compartilhar o caso em suas redes sociais, ela recebeu inúmeros relatos semelhantes de destrato e humilhação em festas infantis. O episódio deu origem ao programa “Amigo do Autista”, um movimento que vai certificar buffets e profissionais para acolherem crianças dentro do espectro.

Com apoio de empresas especializadas, a capacitação será oferecida por um valor simbólico — bem abaixo dos altos custos de treinamentos semelhantes — com encontros presenciais em São Paulo e turmas on-line para todo o Brasil.

“Minha luta é, e sempre será, pela inclusão, pelo respeito e pela educação. Crianças são crianças — e todas, sem exceção, merecem ser tratadas com dignidade. Ser porta-voz desse movimento é transformar uma dor pessoal em uma oportunidade de mudança real para milhares de famílias”, afirma Mariana.

Um chamado à mudança

O caso reacende um debate urgente: até quando crianças atípicas serão tratadas sem empatia em espaços de lazer? Para Mariana, a resposta passa por qualificação, respeito e compromisso social. E o movimento “Amigo do Autista” surge justamente como um passo concreto para transformar o mercado de festas em um ambiente verdadeiramente inclusivo.

