Saiba quem é o Bispo que doou R$100 mil para tratamento de fiel

O gesto de solidariedade do Bispo Bruno Leonardo chamou a atenção de milhões de pessoas nas redes sociais. O religioso doou R$ 100 mil para o tratamento de um homem que deixou o Maranhão rumo a São Paulo em busca de oração. O fiel, debilitado por úlceras na perna, encontrou não apenas acolhimento espiritual, mas também apoio material inesperado.

O episódio foi registrado em vídeo e compartilhado nos perfis oficiais do Bispo. Na ocasião, ele citou Tiago 2:17: “Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma”, defendendo que a espiritualidade deve ser acompanhada por atitudes práticas.

“Não podemos apenas orar. A oração abre os céus, mas nossas mãos precisam se estender. Foi isso que fizemos. Ele precisava de uma chance, e Deus nos deu a oportunidade de sermos resposta para sua dor”, declarou durante a entrega da doação.

Afinal, Quem é o Bispo Bruno Leonardo?

Natural de Salvador (BA), Bruno Leonardo é um dos líderes evangélicos mais populares do Brasil, com forte presença nas redes sociais e transmissões ao vivo que alcançam milhões de pessoas. Fundador da Igreja Batista Avivamento Mundial, em São Paulo, ele se destaca pelo estilo de pregação voltado à fé prática, marcada pela ênfase em ações de solidariedade.

Além da atuação nos templos, o religioso ampliou sua presença por meio de programas em rádio, televisão e plataformas digitais, tornando-se referência para seguidores em diferentes regiões do país. Seu ministério é financiado por meio de dízimos e ofertas, prática comum em denominações evangélicas.

Gesto ganhou notoriedade

O gesto ganhou grande repercussão online e foi visto por fiéis como símbolo do lema que o líder adotou para 2025: “Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar”. Para seus seguidores, a frase traduz equilíbrio e restauração.

Mais do que a ajuda financeira, o episódio reforçou a imagem do Bispo como líder que busca unir pregação e ação, em sintonia com sua própria interpretação da fé cristã.

