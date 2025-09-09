São Paulo Oktoberfest 2025 tem encerramento inédito com Timbalada

A 8ª edição da São Paulo Oktoberfest acontece de 19 de setembro a 5 de outubro, sempre às sextas, sábados e domingos, no Parque Villa-Lobos. Consolidado como a maior celebração da cultura alemã em São Paulo, o festival oferecerá mais de 150 horas de programação, com música típica, danças folclóricas, gastronomia, experiências cervejeiras e apresentações de grandes bandas nacionais.

Um dos destaques será o espetáculo inédito que une a Timbalada e a Banda do Barril no dia 5 de outubro, encerrando a programação. Criada por Carlinhos Brown em 1991, a Timbalada é reconhecida internacionalmente pela força de sua percussão e chega à capital paulista sob o comando dos cantores Denny Denan e Buja Ferreira.

A performance terá ainda a participação da Banda do Barril, referência na música típica alemã e presença constante nas edições do festival. A fusão entre os tambores da Bahia e a tradição germânica promete criar uma cena rara e emocionante.

"Vamos levar para o São Paulo Oktoberfest toda energia e vibração do nosso 'Guetho Square'. Todo mundo que for curtir com a gente vai viver uma experiência inesquecível! A Timbalada tem esse poder de revitalizar e transformar todos os momentos em boas recordações. Se preparem que vamos chegar com tudo!" antecipa o vocalista Denny Denan.

“A Banda do Barril leva com orgulho a tradição musical alemã e, na São Paulo Oktoberfest, terá a honra de se integrar à energia contagiante da Timbalada em um espetáculo inédito, que celebra a diversidade cultural e a alegria de unir povos e ritmos diferentes em um só compasso.”, comenta o vocalista Marco Aurélio Rosa.

O show foi batizado de Einprosít Cultural. A palavra Einprosít, de origem alemã, significa “um brinde” e é tradicionalmente entoada em canções durante Oktoberfests ao redor do mundo. Ao adotar essa expressão, o festival propõe mais do que um brinde à vida: um gesto simbólico de integração entre culturas.

“A Oktoberfest nasceu da tradição germânica, mas em São Paulo ela se reinventa, abraçando a pluralidade cultural do Brasil. Esse encontro simboliza o espírito da festa: união, alegria e convivência entre povos. O público do último dia será testemunha de um espetáculo único, pensado como um presente especial para quem escolher brindar o encerramento junto ao festival”, afirma Walter Cavalheiro Filho, presidente da WGroup e idealizador do evento.

