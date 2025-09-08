Isacque Lopes retorna às origens com novo single: "Comecei no funk"

Isacque acaba de lançar seu novo single, “Oh Baby”, e a repercussão não poderia ser melhor. A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, traz uma pegada dançante com fortes elementos do funk, estilo que marcou o início da trajetória do artista.

“É sempre muito gostoso lançar uma música nova. A gente prepara com tanto carinho e, quando chega a hora de soltar para o mundo, a ansiedade bate forte. Com Oh Baby não foi diferente, e o retorno tem sido maravilhoso”, celebra Isacque.

O trabalho marca um reencontro do cantor com suas origens. “Comecei no funk e sou muito grato por esse início. O DJ 2F ressuscitou com maestria o MC que sempre esteve em mim, só estava tirando um cochilo (risos). Desde o começo, a gente queria algo bem dançante e que realmente tocasse na pista”, afirma.

O processo criativo também foi especial. Perfeccionista assumido, Isacque buscou ousadia e equilíbrio no resultado final: “Quando o 2F produz, sei que vou precisar extrair o meu melhor. Tivemos muitas ideias ao longo do processo até chegar nesse som, que é ousado, melódico e, ao mesmo tempo, comercial.”

Versátil por natureza, o artista acredita que Oh Baby abre um novo capítulo em sua carreira. “Eu gosto de me aventurar em estilos diferentes, mas esse lançamento resgata minha essência no funk de uma forma estratégica, mostrando meu som de maneira mais ampla.”

E os fãs podem esperar ainda mais em 2025. Isacque revela que já trabalha em um novo EP: “É o projeto mais absurdo que já fiz até aqui. Todas as minhas vivências reais estão nele, e em breve vamos anunciar a data de lançamento.”

