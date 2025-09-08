Nova Tentação celebra o Pagode com DVD exclusivo no YouTube

O grupo Nova Tentação, um dos nomes em ascensão do samba e pagode nacional, acaba de lançar oficialmente no YouTube o DVD Resenha do NT – Vol. 2. O projeto audiovisual traz 12 faixas, entre músicas inéditas e regravações de grandes sucessos que marcaram gerações, reforçando a identidade do grupo e a essência do pagode verdadeiro.

Gravado no último dia 30 de março, no paradisíaco The Beach, em Maringá (PR), o trabalho contou com participações especiais de peso, como o fenômeno Vitor Limma, além dos talentos regionais Grupo Deixa Clarear e Samba da Padaria. O show, em formato de sunset, reuniu fãs em uma grande roda de samba, transformando o palco em um ambiente intimista, descontraído e de forte conexão com o público.

No repertório, clássicos como Essa Tal Liberdade e A Carta, além de releituras de ícones como Sorriso Maroto, Bom Gosto, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Revelação, entre outros, convivem com a faixa autoral inédita que estreia no projeto, reforçando o compromisso da Nova Tentação com inovação e tradição.

A primeira edição da Resenha do NT já havia sido um sucesso, acumulando mais de 5 milhões de streams em plataformas de áudio e 3 milhões de visualizações no YouTube. Agora, o segundo volume chega com a expectativa de superar esses números, ampliando a relevância do grupo no cenário nacional e digital.

“Esse projeto é uma homenagem à nossa trajetória e também a todos que amam o samba. É um trabalho feito com muito carinho para os fãs e para todos que se identificam com esse estilo tão brasileiro”, destaca o vocalista Twyn

Disponível no canal oficial do grupo, o DVD promete emocionar e consolidar ainda mais a posição do Nova Tentação como um dos principais representantes da nova geração do samba e pagode no Brasil.

