Amor na quebrada inspira novo single de MC Guimê e Gabi Suarez

Repórter
08/09/2025 17:06

MC Guimê e Gabi Suarez - (crédito: Reprodução Instagram)
MC Guimê e Gabi Suarez crédito: Reprodução Instagram

“Sem foguete a gente vai pro céu observando a lua…” é a frase que embala o lançamento de Lovezin na Laje, novo single que marca a parceria entre o ícone do funk paulista MC Guimê e a cantora Gabi Suarez, conhecida por seu romantismo envolvente.

A faixa chega como uma celebração da quebrada, da intensidade dos relacionamentos e da energia de viver o agora. Trazendo a laje como cenário simbólico de liberdade, amor e festa, a música conecta realidade e poesia em um refrão contagiante.

O lançamento acontece em 25 de setembro, em todas as plataformas digitais, prometendo se consolidar como um dos próximos hits nacionais.

