Confira o calendário das principais premiações do entretenimento nacional



O segundo semestre de 2025 reserva um calendário movimentado para o entretenimento brasileiro, com premiações que celebram desde a música e a televisão até os fenômenos digitais. Enquanto eventos como o Prêmio da Música Brasileira e o Troféu Imprensa já coroaram seus vencedores no primeiro semestre, a agenda cultural ainda inclui cerimônias tradicionais e outras que marcam a era digital.

Confira a lista das principais premiações:

Prêmio Multishow

Tradicional evento dedicado exclusivamente à música brasileira, o Prêmio Multishow acontece desde 1994. Entre suas categorias consagradas estão "Artista do Ano", "Pop do Ano" e "Sertanejo do Ano". A data para a edição de 2025 ainda não foi divulgada, mas a cerimônia costuma ocorrer entre outubro e novembro. Em 2024, foi transmitida pelo canal Multishow, com uma edição especial na TV Globo e no Globoplay.

Melhores do Ano (TV Globo)

Criada em 1995, é uma das premiações mais consagradas da televisão brasileira. Produzida e transmitida pela TV Globo, celebra os melhores artistas e programas do ano, tradicionalmente em novembro ou dezembro.

Prêmio Jovem Brasileiro

Dirigida ao público jovem desde 2002, a premiação abrange categorias de música, televisão e internet, como "Melhor Atriz Jovem" e "Música do Ano". A edição de 2025 está confirmada para 23 de setembro, com transmissão pelo YouTube (canal Band Entretê) e pela plataforma BandPlay.

Prêmio iBest

Focado no universo digital, reconhece influenciadores, podcasts, aplicativos e marcas. Criado em 1995 e retomado em 2020, sua cerimônia referente ao ano de 2024 ocorrerá em fevereiro de 2025, com transmissão pelo canal GZH no YouTube. A data exata ainda não foi confirmada.

Rio Webfest

É um festival e premiação criado em 2015 para reconhecer produções digitais, como webséries, e profissionais do setor. Em 2025, ocorrerá entre 28 de novembro e 1º de dezembro. A transmissão do evento acontecerá no YouTube, pelo canal oficial da premiação.

BreakTudo Awards

Criada em 2016, esta premiação é focada em música, televisão e internet. Entre suas categorias estão "Hit Nacional do Ano", "Clipe Nacional do Ano" e "Artista Revelação Nacional". A décima edição está marcada para 18 de novembro de 2025, com transmissão pelo YouTube (canal Telemilênio), Yeeaah TV e por streaming via Box Brazil Play, Prime Vídeo e Claro TV+.

WME Awards (Women's Music Event Awards)

Trata-se de uma premiação dedicada a artistas e profissionais mulheres da música, como produtoras, jornalistas e diretoras. Criada em 2017, costuma ocorrer em dezembro. A data para 2025 ainda não foi divulgada, e a transmissão de 2024 foi realizada pela Billboard Brasil.

TikTok Awards

Criado em 2021, o evento celebra os criadores de conteúdo da plataforma, incluindo categorias musicais. A premiação acontece anualmente em dezembro, com transmissão ao vivo pelo perfil oficial do TikTok. A data para a edição de 2025 ainda não foi anunciada.

Prêmio Potências!

É um prêmio dedicado a artistas negros brasileiros nas áreas de arte, cultura, esporte e entretenimento. Criado em 2021, premiou Ludmilla ("Artista do Ano") e Duquesa ("Revelação") em 2024. A data para 2025 ainda não foi confirmada, mas costuma ocorrer em novembro. A transmissão do último evento foi realizada pelo canal PodPah no YouTube.

Prêmio Kwai

Criado em 2023, premia os criadores de conteúdo da plataforma e mescla categorias de gastronomia e música. A edição de 2025 está prevista para outubro, mas a data precisa ainda não foi divulgada. Em 2024, a transmissão foi realizada pelo SBT, +SBT e pelo próprio Kwai.

