Gusttavo Lima surpreende e chama 'Os Caras do Arrocha em show em Goiânia

“Embaixador Classic” de Gusttavo Lima, foi palco de uma noite histórica no último sábado. O anfitrião surpreendeu o público ao convidar Israel Novaes e Thiago Brava, conhecidos como Os Caras do Arrocha, para uma participação especial que levantou a plateia.

Em clima de descontração, Gusttavo brincou no palco: “Essa semana tentaram arrumar uma intriga entre nós, mas eles sabem que do lado do BB é mió” arrancando aplausos e risadas do público presente.

A parceria inesperada mostrou não apenas a força da amizade entre os artistas, mas também reforçou a conexão entre diferentes vertentes do sertanejo e do arrocha. A sintonia entre Gusttavo Lima, Israel Novaes e Thiago Brava deixou claro que, acima de qualquer rumor, o que prevalece é a música e a energia compartilhada com os fãs.

O show entrou para a lista de momentos marcantes do Embaixador Classic, que segue sendo referência em Goiânia como ponto de encontro de grandes nomes da música brasileira.

